Proxima Parada: Abu Dhabi 2018, 'Adiós, vaquero'

Vigésimoprimer y último Gran Premio de la temporada 2018 de la Fórmula 1. Dicha carrera, se disputará en el Yas Marina Circuit. Éste circuito consta de 5.554 metros de longitud con 21 curvas (12 a izquierdas y 9 a derechas).

El Yas Marina Circuit, al igual que el circuito de São Paolo, tiene dos sectores en los que la potencia del motor prima ante el chasis. Pero, el último sector del circuito, el chasis juega un papel muy importante ya que, de los 21 giros que tiene el circuito, 11 están en dicho sector.

Mapa del circuito de Abu Dhabi | Fuente: Wikipedia

A por la quinta consecutiva

El equipo Mercedes monopoliza este circuito desde que entraron los V6 híbridos en 2014. En dos ocasiones, la victoria se la llevó el actual campeón, Lewis Hamilton (2014 y 2016). Nico Rosberg logró la victoria en 2015 y Valtteri Bottas el año pasado.

Tras el quinto mundial de Lewis Hamilton y el pentacampeonato de Constructores, la escudería alemana intentará lograr la quinta victoria consecutiva en el Yas Marina Circuit. Pero, no lo tendrá nada fácil ya que, Ferrari y Red Bull han demostrado haber dado un paso adelante en los últimos Grandes Premios. Sobre todo, Red Bull.

La escudería de la bebida energética está mostrando una gran evolución en estas últimas carreras. Aunque esta evolución por parte de ellos, llega un poco tarde. Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de México y estuvo a punto de conseguirla en Brasil. Pero, el incidente que dio la vuelta al mundo entre él y Esteban Ocon, le impidió subirse a lo más alto del podio, tendiendo que conformarse con el segundo puesto.

Valtteri Bottas celebrando la victoria en Abu Dhabi en 2017 | Fuente: Getty Images

Gran Premio de las despedidas

Aunque duela admitirlo, el Gran Premio de Abu Dhabi será el último (o eso se cree) del bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Tras 17 años en Fórmula 1, el asturiano dice adiós a la máxima competición del automovilismo. Aunque no cierra la puerta a un posible regreso en 2020. Pero, por el momento, el español no disputará la temporada 2019.

El año que viene, le veremos en las últimas carreras del Mundial de Resistencia con Toyota y en las 500 millas de Indianápolis, donde tendrá bola de Triple Corona ya que, ya ha conseguido ganar en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y, este año, las 24 horas de Le Mans.

El piloto español no es el único al que no veremos la temporada que viene. También dicen adiós, por el momento, su compañero de equipo en McLaren, Stoffel Vandoorne. El piloto belga no ha tenido suerte en sus dos temporadas completas en Fórmula 1. Con un McLaren muy poco competente, Stoffel Vandoorne no ha podido demostrar de todo el potencial que tiene. El belga migra a la Fórmula E con la escudería HWA Racelab.

Stoffel Vandoorne durante el GP de Bélgica 2018 | Fuente: Getty Images

Otro que también migra de la Fórmula 1 es Marcus Ericsson. El piloto sueco se marcha a la IndyCar tras no tener sitio en Sauber por los fichajes de Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen para la temporada que viene. Ahora, falta por ver si estamos también ante las despedidas que Brendon Hartley, Sergey Sirotkin y Esteban Ocon, que aún no están confirmadas sus presencias en la parrilla de 2019.

Horarios y TV

Como viene siendo habitual desde 2016, todas las sesiones de entrenamientos libres, clasificación y carrera se podrán seguir por el canal de Movistar F1 con los comentarios de Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro Martínez de la Rosa.

Los entrenamientos 1 y 2 del viernes, darán comienzo a las 10:00 y 14:00, respectivamente. El sábado, los entrenamientos libres 3 serán a las 11:00 y la clasificación a las 14:00. Y el domingo, la carrera dará comienzo a las 15:10. Tras las últimas 55 vueltas de la temporada, se dará la bandera de cuadros y este apasionante 2018 se dará por finalizado.