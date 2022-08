Lewis Hamilton seguirá dando el máximo en la F1 hasta que pierda la motivación

Tras la retirada de Vettel a finales de la presente temporada apenas quedan dos pilotos de la generación más veterana en la parrilla de la temporada 2023, siendo el caso de Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

De hecho, el contrato del británico expira a finales del 2023, aunque insiste en varias ocasiones en que no tiene por el momento intención de retirarse, al considerar que tiene más objetivos que lograr, tanto dentro como fuera del asfalto.

Lewis está centrado en competir, junto a Mercedes, en lo que sería su octavo título mundial, si bien también tiene proyectos fuera de la pista, como impulsar la diversidad y la inclusión en la F1 mediante su fundación, por lo que no siente la necesidad de pensar en la retirada al tener varias opciones para seguir al máximo nivel.

“No tardará mucho tiempo en que Alonso no siga aquí. Cuando llegue ese momento, supongo que seré el más mayor, pero eso no me hace pensar en la retirada” explica Lewis, refiriéndose a su eventual retirada del campeonato.

“En lo único que pienso es como mejorar el coche, pensando en cuales son los pasos a dar para que este equipo vuelva al máximo nivel y ganar, buscando mi hoja de ruta para ganar otro campeonato del mundo”.

“Al pensar en el combustible que me queda todavía en el tanque, me refiero a que en estos momentos estoy luchando por estos asuntos y siento todavía que tengo muchas cosas que hacer aún”.

Pese a ello, Hamilton cree que no seguirá en la categoría al perder la motivación, aunque confiesa que no cree que dicho momento llegue pronto. “Si paro ahora, me quedará combustible todavía. No creo en la retirada hasta que me haya quemado por completo y no me quede nada. Pero eso no será hasta pasado un buen tiempo”.

Hamilton le agradece a Vettel su activismo

Además, el inglés agradece también a Vettel su labor de activismo resaltando los problemas medioambientales, esperando que dicha categoría pueda continuar por el camino que el alemán ha impulsado.

“El trabajo que ha tratado de hacer Vettel ha sido muy importante en ese sentido, y aún queda trabajo que hacer. No sé si Vettel hará más trabajo en un segundo plano relacionado con la categoría”.

Vettel llevando una camiseta a favor del colectivo LGTBI. / Fuente: motorsport.com

“No creo que vuelva Vettel para realizar labores relacionadas como comentarista, pero espero que esté en un lugar mejor, habría sido una pérdida de tiempo por su parte si no es así”, concluye el piloto inglés.