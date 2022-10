GP Japón 2022: Verstappen se lleva la pole en Suzuka

Después de un Gran Premio pasado por agua en Singapur, la F1 regresaba a Japón tras dos años de ausencia y la lluvia tampoco se lo quiso perder durante los entrenamientos libres. Sin embargo, el sol fue protagonista durante una clasificación en la que Ferrari y Red Bull "han ido de un pelo".

Max vuela en casa de Honda.

El líder del mundial consiguió la pole a pesar de no mejorar en su último intento en el que perdió parte de su coche sufriendo daños. Max marcó el mejor tiempo en su primer intento de Q3 con un 1.29.304, tiempo que ni Carlos ni Leclerc pudieron mejorar por muy poco. La diferencia entre los tres primeros fue de 0,057.

Ambos pilotos de Ferrari no consiguieron clavar vuelta, ya que cada piloto perdía demasiado tiempo en uno de los sectores. Sainz era más rápido que Charles una décima tanto en el primer sector como en el tercero, en cambio, el monegasco le metía otra décima al español en el segundo por lo que Ferrari tenía para mejorar el tiempo de sobra.

Max prevails in the closest qualifying of the season!



Just 0.010s was the margin @Max33Verstappen had over Leclerc in P2 🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pgVgRhT47H

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Quinta pole position para "Mad Max" que saldrá primero en un circuito en el que adelantar es complicado y en el que el piloto de Red Bull podría ser campeón por segunda vez en su carrera.

Alonso pudo sacar más petróleo.

El asturiano estuvo muy fuerte durante toda la clasificación. En Q1 fue cuarto y en Q2 segundo por delante de los Mercedes incluso. Sin embargo, en Q3 el bicampeón del mundo no consiguió su mejor marca y saldrá séptimo por detrás de Hamilton y Ocon quien fue quinto.

No es un mal resultado y menos si miramos dónde están sus rivales directo, Mclaren. Los de Woking saldrán décimo y undécimo. Además, la carrera se espera sobre mojado, escenario en el que las manos de Fernando suelen marcar la diferencia.

Parrilla de salida para la carrera.

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Carlos Sainz

4. Sergio Perez

5. Esteban Ocon

6. Lewis Hamilton

7. Fernando Alonso

8. George Russell

9. Sebastian Vettel

10. Lando Norris

11. Daniel Ricciardo

12. Valtteri Bottas

13. Yuki Tsunoda

14. Zhou Guanyu

15. Mick Schumacher

16. Alexander Albon

17. Pierre Gasly

18. Kevin Magnussen

19. Lance Stroll

20. Nicholas Latifi