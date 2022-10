Los pilotos de Fórmula 1 discuten sobre nuevas ideas para las carreras en lluvia

Tras las carreras disputadas en Singapur y Japón, ambas retrasadas por la lluvia, los pilotos de Fórmula 1 están convencidos que pueden encontrar una mejor opción para poder reanudar la acción en la pista lo antes posible, siempre y cuando sea seguro en ese tipo de situaciones y condiciones.

Los pilotos de la GPDA creen que usar el coche de seguridad para comprobar el nivel de agua en pista no es ni de lejos la solución ideal, ya que su rendimiento y la cantidad de spray que evacua no se acerca ni de lejos a la de un monoplaza actual de la que es la máxima y mejor categoría del automovilismo.

Este hecho provoca retrasos innecesarios en la mayoría de reanudaciones de sesiones, dando a su vez una sensación que falta a la verdad, tanto a los comentaristas como a los aficionados que ven la carrera desde sus casas o el propio circuito.

'Vueltas de información' como nuevo procedimiento

Tras varias discusiones sobre dicho asunto entre los integrantes de la GPDA a raíz de lo sucedido tanto en Singapur como en Japón, surge la idea de introducir un nuevo procedimiento de lo que denominan “vueltas de información”, lo que permitiría que los monoplazas puedan rodar solos o bien tras el coche de seguridad en periodos de tiempo determinado durante los parones por lluvia, sin que dicho tiempo se descuente de la distancia de carrera.

De esta manera, dirección de carrera recibiría la información de manera directa de los pilotos durante dichos giros y juzgar si es o no seguro lanzar la carrera. Alex Wurz, presidente de la GPDA, asegura que las “vueltas de información” serían una valiosa herramienta para la FIA de cara a conocer mejor el estado del asfalto, y aclarar al público si es peligroso volver a competir.

“El director de carrera tendría esta opción a mano para decir si los equipos están de acuerdo con el procedimiento, que en un corto espacio de tiempo los monoplazas saltarían a la pista, como si se tratara de la vuelta de formación de la parrilla”, comentó el austríaco a Motorsport.com.

“Todos los pilotos verían como son las condiciones y tendríamos las opiniones de los pilotos que se juegan la vida, y sería una decisión mejor para la FIA por parte de los pilotos”, reconoce Wurz.

“Los comisarios también podrían informar, ya que sabrán en esas vueltas, si ellos pueden ver el siguiente puesto de operarios. Si no pueden verlo, no se debería pilotar, ya que no se vería el banco de niebla, así que con esas vueltas, los comisarios informarían también a control”.

“Así pues, el director de carrera tendría una imagen mejor de todas las partes implicadas, y también los espectadores podrían ver por si mismos como está”, concluía el ex piloto de escuderías como Benetton, McLaren o Williams en la Fórmula 1.