Remy Gardner: "La KTM era un dolor de cabeza"

Remy Gardner, piloto australiano de 24 años de edad, fue campeón del mundo de Moto2 en 2021. Tras proclamarse campeón, ascendió a la categoría reina de moto GP de la mano del equipo Tech3 KTM Factory Racing.

Durante la temporada, pudo pilotar la KTM RC16 y por los resultados que obtuvo se puede deducir que no terminó de adaptarse a ella ya que sólo pudo sumar 13 puntos en el campeonato. Esto fue una de las causas por las que KTM no quiso que Remy continuara otra temporada junto al equipo.

Tras su salida del equipo, el piloto australiano, Remy Gardner se decantó por firmar un contrato en el mundial de Superbikes con el Yamaha WorldSBK Team y así culminar su salida del mundial de MotoGP.

Remy compara la KTM con la Superbike

"La densidad de potencia entre los pilotos de MotoGP es tan alta hoy, que el material marca la diferencia", así es como Remy Gardner define la actual categoría reina al medio de comunicación Speedweek. “Quiero montar en moto, divertirme con mi equipo, ganar algunas carreras e irme bien a casa", afirma el ex piloto del Mundial.

En su declaración, el joven piloto australiano hace referencia al gran potencial que tienen hoy en día los pilotos de MotoGP: "Hoy en día, todos los pilotos de MotoGP son muy rápidos, Márquez estableció un nuevo nivel hace unos años, todos los jóvenes pilotos han querido alcanzarlo desde entonces. Los cinco primeros de Moto2 son extremadamente rápidos, al igual que los de Moto3. Cada vez que alguien sube de nivel, aprende y mejora".

En el momento de comparar las motos de MotoGP con las de la Superbike, Remy comenta que las motos actuales de MotoGP pueden llegar a alcanzar una potencia de 300hp mientras que las motos de Superbike tienen una potencia de unos 240hp. "Esperaba más" dijo Gardner, "Me sentí lento, muy lento. Monté en una R1 estándar por primera vez y era lento. Pensé que la Superbike tendría mucha más potencia, pero no es así. Aunque para mí es mejor si la moto es más lenta que rápida". añadía el piloto.

Remy quiso contestar a las declaraciones que hizo el dos veces campeón del mundo de Superbikes, Troy Corser, en la final de la SBK en Australia el pasado mes de noviembre cuando dijo que probablemente las superbikes sean un poco más dificiles de pilotar que una MotoGP. "Nunca" se rió Gardner. "Creo que es difícil para él hacer un comentario así cuando nunca ha pilotado una MotoGP actual. Las motos de hoy no tienen nada que ver con las del pasado, ahora tienes que moverlas en contra de tu estilo natural de conducción, se deslizan menos, puedes controlar menos con la rueda trasera y tienes que trabajar con los técnicos para que la electrónica funcione en todos los aspectos, lo que marca una gran diferencia. Si no es perfecto, se pierde tiempo. Tienes que poner la moto en el ángulo correcto para que la potencia se transfiera suelo. No sé sobre las demás motos, pero la KTM era un dolor de cabeza, tenías que hacerlo todo a la perfección", analizaba así el piloto australiano su experiencia en el mundial.

Dicho esto, Remy Gardner quiso finalizar la entrevista haciendo una comparativa muy clara: "Conducir la Superbike de Yamaha es mucho más fácil".