Márquez rompe los tiempos el sábado en Portugal

Sale el sol el segundo día en el Algarve de Portugal, después de mucho tiempo de espera, vuelven los sábados de clasificación. Pero como hemos visto estas últimas semanas, las cosas van a cambiar un poco a partir de este año de como lo hemos vivido siempre.

Como seguramente ya sabréis, los sábados en la categoría reina se va a disputar una práctica libre antes de la qualy que no interfiere en la combinada. La clasificación se va a hacer como siempre, con los resultados de la combinada se decide quien entra en la Q1 y en la Q2. La novedad más notable en los sábados de carreras son las llamadas sprint race.

Las Hondas pasan por la Q1

Una de las grandes sorpresas que nos dejó la jornada de ayer, las Honda tendrán que pasar por la Q1 al no clasificarse en la combinada de tiempos. Ni Joan Mir ni Marc Marquez pudieron llegar a marcar un tiempo que les permitiera estar dentro del Top 10.

Las Ducati siguieron en su línea de llevarse por delante los tiempos, quedando la mayoría dentro de ese paso a la Q2. Aunque tuvimos una grata sorpresa por parte de Viñales, el cual marcó el mejor tiempo en algunas ocasiones, pero al final quedó segundo por detrás de otra sorpresa para muchos, el australiano Jack Miller a lomos de su KTM logró finalmente marcar el mejor tiempo en la sesión de la tarde.

Pero sin duda el susto de ayer nos lo llevamos todos al ver la gran caída que tuvo Pol Espargaró contra las protecciones del circuito en una caída muy rápida que le hizo chocar entre los air-fence y su propia moto. Eso provocó la salida de una bandera roja que paró la sesión, la actividad en el circuito y los corazones de todo el mundo deseando que Pol estuviera bien. Finalmente, se conoció el diagnóstico del español: una contusión pulmonar, una fractura de mandíbula y una fractura de la vértebra dorsal. Desde Vavel enviamos mucho ánimo a Pol y a su familia, pronta recuperación.

Medical Info Update 📋#MotoGP rider #44 @polespargaro has suffered a pulmonary contusion, jaw fracture and a fractured dorsal vertebra#PortugueseGP 🇵🇹 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2023

Récord de la pista en la Q1

Se presentaba la sesión con mejores temperaturas que ayer, con un sol reluciente en pista. Empezaba la Q1 con una salida directa de las Honda incluso antes de empezar el cronómetro, se colocaban en la salida del pit lane. Vimos diversidad en la elección de neumáticos de los pilotos como por ejemplo el medio-blando de Joan Mir o Alex Márquez frente al duro-blando de Marc Márquez. Aunque durante la sesión predominó la elección medio-blando incluso en los últimos minutos.

El primer tiempo rápido lo marcó el mayor de los Márquez con un 1:37.675, batiendo el récord de la pista marcado ayer por Miller. Alex Márquez intentó batir el tiempo de su hermano perdiendo bastantes décimas en el segundo y tercer sector.

A falta de seis minutos para el final entraron todos en box para hacer el pertinente cambio de neumáticos. Todos menos Mir que intentaba como sea colarse en la Q2. Miguel Oliveira era otro de los que luchaban por estar entre los dos primeros.

El reloj iba descontando por los tres minutos, cuando vemos que Marc Márquez desiste en volver a salir, entra en el box se saca el casco y le dice al jefe de equipo del Repsol Honda: "No puedo bajar más el tiempo". Mientras en pista, el pequeño de los Márquez luchaba con todas sus armas para hacerse con alguna de esas dos posiciones.

Se masticaba la tensión mientras Marc estaba sentado en el box sin salir con su hermano Alex y el portugués Oliveira intentando batir el récord de la pista. Finalmente, sin éxito para ellos dos.

Pasaron a la Q2 los dos primeros clasificados en esta primera tanda clasificatoria, que en este caso fueron Marc Márquez con el récord de la pista en sus manos marcando 1:37.675, seguido del piloto satélite de Aprilia, Miguel Oliveira con un tiempo de 1:37.849.

Aún más récord en la Q2

Dábamos inicio de la clasificación decisiva con la incertidumbre de si alguien podría batir el récord de la pista marcado por Marc en la qualy anterior. Esperaban algunos pilotos en la salida del pit lane para coger los primeros sitios en pista, pilotos como Aleix Espargaró o el ya nombrado Marc Márquez.

Se situaban las apuestas en Jorge Martín a sabiendas de que es un gran piloto de sábados, sobre todo en la clasificación, además de que el día de ayer ya marcó muy buenos tiempos. Los pilotos seguían optando la gran mayoría por la configuración de medio-blando aunque pilotos como Johann Zarco optaron por salir con todo blando o Marc Marquez que al contrario optó por duro delantero con blando trasero.

Efectivamente, se batió el récord de Márquez en poco tiempo, fue Miller con la KTM el que por una décima se llevó el primer tiempo rápido de la sesión con un 1:37.549. En el mismo tiempo veíamos una caída leve de Aleix Espargaró que provocó una bandera amarilla que hizo reducir los cascos rojos. Las Ducati demostraron todo su poderío, colocándose en las primeras posiciones de parrilla por detrás de Jack, especialmente Jorge Martín y el campeón Pecco Bagnaia.

Mientras descontaba el cronómetro, parecía que nadie era capaz de superar al australiano con su récord. El ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, presentaba dificultades para subir a las primeras posiciones de la lista mientras las Ducati seguían en su salsa.

A tres minutos del final empezaban las vueltas lanzadas en pista mientras veíamos una leve caída del líder Jack Miller. Salió Jorge Martín, pegado a su rueda Márquez en busca de buen tiempo.

El campeón del mundo fundía de manera bestial el récord de la pista con un espectacular 1:37.290 que dejó a todos boquiabiertos mientras Martín intentaba batirlo. Gran papel también del piloto oficial de Aprilia, Maverick Viñales, que intentó en todo momento estar en lo alto.

Pero la gran sorpresa del momento nos la llevábamos al ver el cronómetro en cero mientras Marc Marquez venía en casco rojo a rueda de Bastianini dejando a todo el mundo sin aliento hasta el último segundo, batiendo finalmente, aún más, el récord de la pista con un brillante 1:37.226. Sin duda, la primera clasificación del año no decepcionó en ninguno de los sentidos.

"No sé ni yo cómo lo he hecho". Decía el poleman en los micrófonos de DAZN: "Sé que no es la manera más bonita de hacerlo, pero si tienes una habilidad tienes que aprovecharla".

Clasificación final de MotoGP

Así queda la parrilla de salida para la sprint race de hoy y para la carrera de mañana:

1. Marc Márquez (1:37.226)

2. Francesco Bagnaia

3. Jorge Martín

4. Miguel Oliveira

5. Jack Miller

6. Enea Bastianini

7. Maverick Viñales

8. Marco Bezzecchi

9. Luca Marini

10. Johann Zarco

11. Fabio Quartararo

12. Aleix Espargaró

13. Álex Márquez

14. Joan Mir

15. Brad Binder

16. Álex Rins

17. Franco Morbidelli

18. Takaaki Nakagami

19. Augusto Fernández

20. Raúl Fernández

21. Fabio Di Giannantonio