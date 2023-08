Gran Premio Catalunya, líderes y favoritos

Lo sucedido en el Gran Premio de Austria ya forma parte del pasado. Desde el 1 al 3 de Septiembre, el Mundial de MotoGP disputará la undécima cita del calendario que tomará lugar en el tradicional trazado catalán.

La vuelta al trazado español promete ofrecer nuevas emociones y grandes disputas entre los contendientes a los respectivos títulos mundialistas. Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Dani Holgado afrontan un nuevo fin de semana de acción en pista y en el que tratarán de ampliar su liderato.

El inicio de la segunda mitad de la temporada les permitió mantener el liderazgo, y en casos como el de Pecco Bagnaia ampliar ligeramente su ventaja. De este modo, el objetivo principal para estos aspirantes a Campeones del Mundo será realizar la mejor actuación posible, perdiendo con ello, la menor cantidad posible de puntos.

En la Categoría Reina, el dominio del piloto Ducati es indudable. Bagnaia lograría doble victorias en la disputa del Gran Premio de Austria al ganar tanto la carrera al sprint del sábado como la carrera del domingo. Con 37 puntos obtenidos, el italiano amplía su ventaja respecto a sus compañeros de marca y máximos rivales, Jorge Martín y Marco Bezzechi, en más de 60 puntos.

Las circunstancias y estructura del circuito catalán son significativamente diferentes respecto a las del austriaco. Su larga recta principal y su sucesión de curvas rectas hacen del trazado español un punto de inflexión para saber si es posible dar fin al dominio de Bagnaia.

Para pilotos como Martín o Aleix Espargaró es posible. Además de ser un trazado afín a sus estilos de pilotaje, el mero hecho de correr en casa y de volver a obtener un gran resultado podrían ser factores a tener en cuenta. Ambos pilotos han mostrado, tanto pública como profesionalmente, su buen 'feeling' con el circuito.

Por otro lado, y pese a tener un gran cariño al trazado al haber disfrutado de diversas victorias en él, se encuentra la situación de Fabio Quartararo. El francés lograría en 2018 su primera victoria mundialista, y años más tarde repetiría hazaña en la Categoría Reina. De cara a este 2023, Quartararo está aún lejos de luchar por victorias, por lo que el Campeón del Mundo de 2021 tendrá que conformarse con obtener un buen resultado de la mano de Yamaha.

La llegada a casa es siempre especial para los pilotos españoles. En el caso de Álex Rins, el piloto volverá a perderse un nuevo Gran Premio como consecuencia de su progresiva recuperación de la pierna. A pesar de ello, el resto de pilotos tendrán una nueva oportunidad de mejorar resultados.

El duelo continúa en Moto2

De las diferencias entre los líderes de las tres categorías, la de Moto2 es la menor. Entre Pedro Acosta y Tony Arbolino solo hay 12 puntos de diferencia. Dicho dato demuestra la igualdad de condiciones en la que se encuentra la lucha por el Campeonato.

A pesar de que en la lista de favoritos en cada fin de semana aparece en grande el nombre de Pedro Acosta, el murciano no ha logrado ampliar su ventaja respecto al piloto italiano durante las últimas carreras. Arbolino, pese a no lograr ningún podio, ha obtenido resultados notables que le permiten agarrarse al Campeonato.

