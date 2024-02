El drama de año tras año de Lewis Hamilton a la escudería italiana aparenta no tener final. Esta temporada parece ser que las probabilidades son mucho más altas que en otras ocasiones, ya que medios como la BBC, Sky Sports, el Diario AS o incluso personalidades del calibre del mismísimo Antonio Lobato creen que hay las posibilidades son "muy altas".

Toda esta información viene a raíz del medio italiano automovilístico "FORMU1A.UNO". Esta mañana avanzaron que las negociaciones del contrato de Carlos Sainz estaban siendo tan lentas ya que la mítica escudería estaba planteándose añadir al plantel al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Los de Maranello tendrían la intención de que el británico fuese el compañero de equipo de Charles Leclerc.

Está información es ya típica para los que siguen la Fórmula 1 con regularidad. Parece ser que Hamilton tiene una tarea pendiente con vestirse de rojo. Pero, esta vez suena algo más que a solo rumor. No son pocos los medios y las personalidades que han empezado a decir que sí, que este cambio repentino es posible. Desde hace unas semanas se venía hablando de un "boom" en este deporte, y seguramente sea esta noticia.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas | Fuente: Getty Images

El piloto tiene contrato con su actual escudería hasta 2025. Por esta razón la Silly Season de este año no ha sido tan Silly como otros. Pero, nadie se había dado cuenta de que en el contrato había una opción de salida en 2024. No se descarta que no solo sea un simple rumor, que por lo que parece no, sino el que ya esté firmado y la incorporación al equipo sea inminente. Estos movimientos se suelen hacer sin provocar mucho ruido para que nadie se entere, como el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin la temporada pasada.

Todo al 8 rojo

A estas alturas de la película resulta casi imposible ver a Lewis Hamilton vestido de algo que no sea gris/negro. La pregunta es, ¿por qué cambiar todo para ir a Ferrari? Bueno, la respuesta aunque simple, es obvia: es Ferrari. Una de las mayores ilusiones de casi cualquier piloto es conducir para la mítica escudería italiana. Aunque esto sea así, no es la mayor razón por la que el británico se iría de Mercedes.

Hamilton y Leclerc celebrando un podio | Fuente: Getty Images

Hamilton se quedó muy "tocado" con aquella final del mundial de 2021 en Abu Dabi. Perdió su octavo título en la última vuelta y dio comienzo a la era Verstappen. El siete veces campeón del mundo estuvo alejado de los medios durante meses y todavía no parece ser el mismo. Es por esto que intentará ganarle la revancha al neerlandés, pero esta vez vestido de rojo. Los chicos de Ferrari si bien por el momento no están para ganar, no están firmando malas campañas. De hecho, en la pasada temporada el único piloto capaz de arrebatarle una victoria a los de Red Bull fue uno de los del Cavallino Rampante, Carlos Sainz, que, hablando de él...

¿Y Sainz?

Carlos Sainz se quedaría vendido si se confirma el traspaso de Hamilton a Ferrari. Aun así, al madrileño no le faltan pretendientes gracias a sus buenas campañas con la escudería italiana. Estas son las más lógicas:

-Sauber/Audi: Este cambio es sin duda alguna el más arriesgado. Moverse ahora a una escudería que sí, promete, pero en un futuro, es siempre una elección que es difícil de tomar. El madrileño sería la estrella y el eje principal del equipo, y para 2026 se espera que tengan un coche más o menos decente, aun así, es muy raro que pueda llegar a competir con los de arriba.

-Merecedes: La escudería alemana se quedaría sin lo que ha sido su cara visible durante una década. Aprovechando que Ferrari se desprende de Sainz, piloto que les ha puesto en aprietos en más de una ocasión, "las flechas plateadas" no dudarían en sumarse a la puja por el talento español. "Smooth Operator" y George Russell conformarían una de las duplas más temidas de toda la parrilla. No obstante, Alexander Albon podría suplir la baja de Hamilton, ya que firmó un buen 2023 y su manager no es otro que un tal Toto Wolff.

Fernando Alonso y Carlos Sainz | Fuente: Getty Images

-Aston Martin: Esta es posiblemente la opción que más votos tiene por los amantes del motor de habla hispana. Citando a un grande de este deporte, Pedro Martínez De la Rosa: "Que bonito sería ver a dos españoles ahí". Y es que, ¿a quién no le gustaría ver un equipo con dos talentos como Fernando Alonso y Carlos Sainz? Esta dupla haría las delicias de todos los hispanos y Aston Martín se convertiría el equipo por excelencia en España. Sentimientos aparte, es una opción más que interesante. La escudería inglesa ha demostrado que ha venido para comerse la pista con el salto que ha dado de un año para otro. Se espera que este año hagan algo parecido, en menor medida claro, y puedan competir por ganar carreras.

Todavía no hay ningún comunicado oficial ni se han pronunciado ninguno de los dos equipos. Es posible que estén esperando a que las cosas se calmen o que directamente, no haya nada. Aunque ya se sabe, cuando el río suena, agua lleva. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, porque, por algo se le llama el Gran Circo, ¿no?