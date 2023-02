Ferrari presenta su nuevo coche para la temporada 2023

Ferrari ha enamorado a los aficionados de la Fórmula 1 en este día de San Valentín, ya que los del "Cavallino Rampante" han mostrado a su caballo para la temporada 2023. El monoplaza ha sido anunciado en un evento celebrado en Maranello (Italia) el 14 de febrero a las 11:25 CET, y ha tenido una duración aproximada de 47 minutos.

La transmisión en directo se pudo seguir en YouTube tanto en el canal oficial de la Fórmula 1 como en el de la propia escudería.

El Coche

Los de Maranello han seguido apostando por el color de siempre, el color característico de la escudería, el rojo. Este año el tono del rojo es algo más claro que el del año pasado, el cual era prácticamente granate, pareciéndose más al rojo Ferrari. El coche tiene como segundo color el negro, el cual está presente en los dos alerones, en el halo y en la aleta. Los números han pasado de ser de color negro a ser de color blanco. En el alerón trasero se puede apreciar cómo está escrito el nombre de Ferrari, con su típica tipografía. El alerón delantero tiene los costados pintados de color rojo, con el logo de su sponsor, el Banco Santander. En los pontones hay unas rayas negras, solapando la pintura roja mencionada anteriormente.

Comparación entre el coche de Ferrari del 2022 y del 2023 | Fuente: Twitter @ScuderiaFerrari

La presentación del SF23 comenzó con los presentadores hablando un momento con Marc Gené. Tras despedirse de él, después de una breve charla, dieron paso a los pilotos de la escudería, Carlos Sainz y Charles Leclerc. Estos estuvieron hablando sobre la preparación que han tenido en el parón de invierno y de cómo han estado trabajando en el coche nuevo. Los pilotos hicieron bromas e ilusionaron a los allí presentes en una grada, que aplaudieron a todo lo que dijeron. Lo que más les gusto a los tifosi fueron las palabras de Leclerc cuando dijo: "Forza Ferrari, sempre".

Después de esto, comenzó la entrevista entre Marc Gené y el nuevo jefe de equipo Fred Vasseur, que se mostraba confiado e ilusionado en esta nueva temporada con su equipo.

Tras la breve entrevista, los pilotos se acercaron a donde se encontraban Gené y Vasseur. Estos estuvieron hablando un rato hasta que el team principal soltó un "the car is missing". Gracias a eso Marc pudo dar paso al video en el que se mostraba poco a poco el nuevo coche para la temporada que viene, el SF23. El video juntaba el desvelar poco a poco y parte por parte el coche, mientras que dibujaba la trazada del Circuito de Fiorano, con las voces y los gritos de fondo de los tifosi.

Sainz y Leclerc posando | Fuente: Twitter @F1

Al mostrar el nuevo monoplaza, el público enloqueció y dieron paso a entrevistar a varias caras conocidas. Las más relevantes fueron las de Antonio Giovinazzi y Robert Shwartzman.

Lo más impresionante de la presentación fue poder ver al propio SF23 en acción de la mano del monegasco Charles Leclerc, el cual dio una vuelta en el Circuito de Fiorano para el deleite de todos los tifosi allí presentes.

Ferrari en 2022

Ferrari empezó la temporada de la mejor manera posible. En la primera carrera del campeonato los italianos consiguieron 44 puntos gracias a un doblete de sus pilotos, el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc, pero no solo eso ya que su mayor rival, Red Bull, hizo un "0" y provocó que todos los tifosi soñasen en grande.

No obstante, la ilusión duró poco. El equipo italiano empezó a perder fuelle carrera tras carrera hasta llegar a un punto en el que lo raro no era la ausencia de los pilotos en el podio, sino que estos estuviesen a lo alto de uno. Red Bull supo recomponerse y acabó la temporada ganando los dos campeonatos, quedando a 205 puntos del segundo, Ferrari. Los de Maranello acabaron sufriendo tanto que tan solo quedaron 33 puntos de una Mercedes en "baja forma". Aun así, en esta temporada hubo momentos que pasarán a la historia, como las poles de Leclerc, la primera victoria de Sainz o el ya mítico "Stop inventing", dicho por este último cuando ganó por primera vez en su trayectoria como piloto de Fórmula 1, en Silverstone. No obstante, fue un paso adelante si se compara con la temporada anterior, temporada en la que estuvieron peleando, no por el primer puesto, sino por el tercero, el cual consiguieron.

Que esperar de ferrari en 2023

A Ferrari nunca se le exige nada que no sea ganar, es algo que siempre se ha dicho. Los tifosi no estarán contentos hasta que vean a sus pilotos en lo más alto del cajón ni hasta que en Maranello haya un nuevo título de constructores. Ya vista la temporada pasada, la escudería no puede volver a decepcionar, es por eso por lo que ha habido varios cambios, tanto de personal como en el coche.

La dupla de pilotos pareció contentar a los seguidores, es por eso que Carlos Sainz y Charles Leclerc continuarán en la temporada 2023 al volante del SF23.

En lo que si ha habido cambios ha sido en los puestos de arriba, en el team principal. Tras varias temporadas rumoreándose, finalmente Ferrari decidió no tener otra temporada más como jefe de equipo a Mattia Binotto, fichando a otra cara conocida del "gran circo", Fred Vasseur, el ex jefe de equipo de Alfa Romeo. Los tifosi esperan que hayan dado en la tecla con este cambio y que haya más orden en las filas de la escudería, y por consiguiente, que empiecen a ser más competitivos.

Una mejora que ilusiona a los seguidores de la escudería es que desde Italia apuntan a que el nuevo SF23 tendrá 30 CV más de potencia, 20 CV más que el de su potencial rival Red Bull.

No obstante, no se sabe cómo se va a comportar el coche en verdad, para eso habrá que esperarse a los días del 23 al 25 de febrero, cuando serán los test de pretemporada.

Pero, para ver la verdadera potencia del Cavallino Rampante, habrá que ir al fin de semana del 3 de marzo, día en el que empieza el Gran Premio de Baréin, Gran Premio que da el pistoletazo de salida a la temporada 2023 del "gran circo" de la Fórmula 1.