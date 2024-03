Un día como hoy, hace 9 años, Max Verstappen debutaba con tan solo 17 años en la Fórmula 1 de la mano del equipo Toro Rosso. Un joven con problemas paternofiliales, una mecha muy corta, dedicación extrema por este deporte, talento natural y amor por el riesgo que desde entonces se ha convertido en la pesadilla de sus competidores (sobretodo de Nico Rosberg y Daniil Kvyat).

​​​​​Max Verstappen en su época en Toro Rosso | Foto: Motosport

¿Un Asturiano para vencerlos a todos?

Después de estos tres años en los que lleva siendo ganador, dos de ellos siendo prácticamente inalcanzable en su Red Bull, y tras un comienzo de temporada que augura el mismo resultado, los fans de la Fórmula 1 ya están cansados de escuchar el himno de los Países Bajos cada fin de semana de carrera. Y por supuesto que todo el mundo tiene sus apuestas sobre quién podría desbancarlo en las circunstancias correctas, incluso el propio Helmut Marko, uno de los encargados de crear a la máquina perfecta que es hoy Verstappen (a base de métodos cuanto menos cuestionables), tenía una idea de quién podría ser el único capaz de vencerle. Al ser preguntado el año pasado sobre si había un piloto capaz de arrebatarle el título al holandés, Marko señaló: “Quizá Fernando Alonso, aunque incluso en el mismo coche también lo tendría difícil”.

Checo sin contrato y un asiento libre.

Desde luego, este sería el resultado soñado por muchos españoles y fans del “Nano”, que llevan tanto tiempo esperando "la 33" y que ven una posibilidad de que Fernando pase a formar parte de Red Bull el año que viene, ya que a Checo Pérez se le acaba el contrato con esta escudería y dejaría un asiento libre al que podría optar el asturiano. Ya sabemos que Fernando no tiene ningún reparo en buscar un coche y un equipo más competitivo, y que ese es uno de los factores que lo hacen un piloto implacable, por lo que no sería descabellado que aprovechara esta ocasión después de que el monoplaza de Aston Martin no haya resultado ser lo que esperábamos y haya decepcionado a una buena parte de los aficionados en estas dos primeras carreras de la temporada.

Max Verstappen y Fernando Alonso, durante el GP de Montreal. | Foto: (EFE/Andre Pichette)

Un digno rival.

Max tampoco se quedó atrás al alabar a Alonso en aquella ocasión y también dejó claro, en caso de que se les escapase una victoria, qué piloto quería que se llevase el triunfo. “Si alguien tiene que ganarnos, me gustaría que fuera Fernando. Me gusta su estilo. Es un piloto de verdad y creo que se lo merece. Nunca se ha rendido y se ve que ama este deporte. Ha pasado muchos años en los que tenía un coche con el que solo estaba en la zona media, y eso podría haberle quitarle ese amor. Pero es un animal, y si me preguntan por un piloto que quiero que gane una carrera este año, ese es Alonso”, concluyó.

Por ahora Max es casi de manera indiscutible el campeón por cuarto año consecutivo y, por mucho que disfrute de ganar, seguramente esté deseando un poco más de diversión contra un piloto y un coche de su talla pero, ¿podríamos presenciar por fin una competencia mucho más reñida en la temporada 2025 y que nos tenga pegados a la pantalla sin pestañear? ¿Y podría ser Alonso el encargado de hacerle las carreras mucho más entretenidas al holandés?