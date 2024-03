Ya son dos las carreras disputadas en este mundial de Fórmula 1 de 2024, y aunque es cierto que no se puede afirmar nada al 100%, hay ciertas afirmaciones que ya están claras en la parrilla, como la posición de Max Verstappen y Red Bull.

Es por eso, que a esperas de viajar a Melbourne para la tercera cita de la temporada, muchas de las especulaciones que dieron durante la pretemporada están haciendo justicia.

En el equipo Aston Martin, parece que el coche, aunque ha mejorado en comparativa con el año anterior, no es lo suficientemente bueno para luchar, al menos y hoy por hoy, por podios, como sí pasó durante la primera parte de la temporada anterior.

Ante este hecho, surgen diferentes dudas sobre lo que le pasó al equipo inglés durante el año 2023.

¿Golpe de suerte?

Nadie puede negar el salto evidente de la escudería inglesa en comparación con 2022, donde luchaban, en la mayoría de las carreras, por no ser el último equipo de la tabla.

2023 comenzaba con la esperanza de, al menos, batir a un Alpine que, como este año está demostrando, se veía algo perdido.

La sorpresa llegó cuando no solo se batió al equipo francés, si no que también se superó en términos generales a Ferrari, McLaren e incluso Mercedes.

Varias carreras demostraron que el salto de Aston Martin era real, sin embargo, y con perspectiva y tiempo, se puede llegar a pensar que fue un cúmulo de acontecimientos.

EL comienzo de la temporada anterior, McLaren no dio con la clave de su coche, lo que hizo que el equipo de Piastri y Norris cayera de manera llamativa durante las primeras 8 carreras, donde luchaban en la parte baja de la tabla.

Mercedes, aunque no empezó con el mejor coche de la parrilla, no contaba con una alineación de pilotos nada mala para poder sacar, al menos, buenos sacos de puntos. Sin embargo, se vieron sobrepasados por un Aston Martin que, en clasificación no era muy llamativo, pero la 'degradación negativa' en carrera les llevaba a la zona alta de la parrilla.

En el lado de Ferrari, el coche de Maranello era muy bueno, y muy rápido a una vuelta, pero en carrera, Carlos y Charles caían en la tabla a un ritmo abismal.

Podio Fernando Alonso / @AstonMartinF1

Con el paso de las carreras, a Aston Martin le costó seguir el ritmo de mejora de los demás equipos, hasta llegar al punto de estar completamente superado por Ferrari, Mercedes y McLaren.

Lo peor, es que llegaron a disputar carreras en los que la lucha era directamente con equipos como Haas o Alfa Romeo.

Parece que Aston contaba con un coche muy difícil de predecir, por lo que a la hora de aplicar mejorar al mismo, era complicado saber si iban a funcionar, o no. De hecho, eso fue lo que pasó a mitad de temporada, cuando las 'mejoras' introducidas hicieron que el coche fuese peor que anteriormente.

La temporada terminó con un Aston Martin que lucha en la zona media con McLaren y Mercedes, pero viendo el podio desde muy lejos. Es por eso, que se puede llegar a pensar que el buen momento de forma de la primera parte de la temporada se debe, en gran parte, a un mal planteamiento de Ferrari, Mercedes y McLaren, que en cuanto pudieron y aprendieron de su coche, lo mejoraron y superaron fácilmente al equipo de Fernando y Stroll.

2024, la prueba de fuego

El equipo dirigido por Lawrence Stroll, cuenta con una apuesta futura muy potente, posiblemente a nivel de Red Bull.

Es por eso que, teniendo en cuenta como está la 'silly season', la llegada de Honda a Aston Martin en 2026, así como el cambio de reglamento para el mismo año, y el final del contrato de Fernando Alonso, el piloto que les ha dado todos los podios la temporada 2023, este año será, sin duda, una prueba de fuego para demostrar que Aston Martin está en la Fórmula 1 para ganar.

Sin embargo, la temporada no ha empezado como muchos esperaban. Parece que, al contrario que el año pasado, el equipo inglés se ha visto sobrepasado por el trabajo realizado en invierno de Ferrari, Mercedes y McLaren.

En las primeras dos carreras, Aston Martin ha demostrado una velocidad a una vuelta muy positiva, que para Grandes Premios como Mónaco o Bakú pueden servir para conseguir la pole de manera realista.

Sin embargo, en carrera, el AMR24 es una máquina de comerse los neumáticos. Degrada muchísimo las ruedas, por lo que los pilotos no pueden explotar el coche a su máximo potencial, además, el nuevo coche de Alonso y Stroll es muy lento, para la zona alta, con el coche cargado de combustible.

Fernando Alonso en plena lucha con Russell / @AstonMartinF1

La parte positiva, es que parece que el equipo y la fábrica entienden a la perfección este AMR24, y saben cómo actuar y en qué dirección para conseguir ese rendimiento extra en carrera. Según Mike Krack, se espera que las primeras grandes actualizaciones lleguen en Imola, dentro de 4 carreras.

Según lleva comunicando toda la pretemporada, Dan Fallows, el principal artífice de este nuevo Aston Martin, admite que tienen un proyecto de actualización muy agresivo para esta nueva campaña.

Sin duda, hasta que esas mejoras no se vean en pista y no se corrobore la información que sale desde el equipo, no se podrá saber a la perfección si realmente Aston Martin entiende, como parece, el nuevo AMR24, y si de esa manera, podrán volver a luchar por podios de manera asidua, o al menos complicarle las cosas a equipos como Mercedes, McLaren, Ferrari o, por qué no, Red Bull.

Por el momento, Aston Martin cierra las dos primeras carreras de la temporada consiguiendo un 9º y un 10º puesto en Baréin, y un 5º y un DNF en Jeddah.