Con Hace 12 temporadas se disputó una de las carreras de Formula 1 más recordadas y mejor valoradas de la historia del deporte. En aquella carrera, el piloto local, Fernando Alonso, realizó una de las mayores remontadas desde que hay registros con un Ferrari que no tenía la capacidad de conseguir dicho premio.

Este Gran Premio ha sido considerado por la Formula 1 como la mayor gesta realizada por el piloto asturiano en su trayectoria dentro del "Gran Circo". Además, teniendo en cuenta la perspectiva que deja la F1 actual, la temporada 2012 fue la última campaña que nos dejó una emoción que quien no la ha vivido no sería capaz de entender.

Precedentes

Como ya hemos mencionado, la temporada 2012 de la Formula 1 fue la más emocionante de los últimos años. Esto se debe entre otras muchas cosas a que siete pilotos diferentes habían ganado un Gran Premio antes de la disputa de dicha carrera. Hamilton, Vettel, Button, Alonso, Rosberg, Webber o incluso Maldonado lo consiguieron.

La clasificación del mundial no podía estar más apretada en esos momentos. Hamilton lideraba la tabla con 88 puntos seguido de Alonso con 86, Vettel con 85, Webber con 79 y Rosberg con 67. Así mismo, el ranking por equipos era liderado por Red Bull con 164 puntos seguido de McLaren con 133 y Lotus con 108. Para encontrar el Ferrari de Alonso y Massa teníamos que bajar hasta la cuarta posición con 97 puntos. Esto quiere decir que antes de esta carrera el Ferrari no era un coche enormemente competitivo donde Fernando Alonso estaba logrando casi el 89% de los puntos del equipo.

Otro gran dato a destacar al hilo de lo anterior es la paliza que estaba metiendo un jovencísimo Nico Rosberg a todo un Michael Schumacher sumando el 97% de los puntos de la escudería plateada.

​ Alonso y Hamilton batallando en Canada 2012 | Foto: BoxInThisLap

Llegamos a Valencia

El Gran Premio de Valencia, o mejor dicho, Gran Premio de Europa de 2012 fue la octava prueba puntuable del campeonato en dicha temporada. El circuito español afrontaba su última carrera dentro del "Gran Circo" debido a la falta de espectáculo por la estrechez del mismo. Tanto es así que en 2009 no se produjo ni un solo adelantamiento.

El primer momento importante del Gran Premio llega con la clasificación donde Mark Webber, uno de los principales contendientes al mundial, tuvo problemas con el DRS y clasificó en 19º posición. Esto daba una muy buena oportunidad al resto de candidatos para ampliar su distancia en el campeonato, pero no todos pudieron aprovecharla. El Ferrari no se adaptaba al circuito urbano todo lo bien que los "tifosi" hubieran querido y clasificaron en undécima y decimotercera posición Alonso y Massa respectivamente. Al mismo tiempo, los otros dos candidatos al título, Vettel y Hamilton, lograron clasificar en primera y segunda posición en la parrilla. Por último, cabe mencionar que Timo Glock no participó en este Gran Premio por enfermedad sin ser sustituido.

Parrilla inicial del GP de Valencia 2012 | Foto: Wikipedia

El día de la carrera

El día de la carrera comenzaba con un sol abrumador que se ceñía sobre Valencia. Los coches se situaban en la parrilla y estaba a punto de comenzar la carrera.

Con una salida impresionante, el piloto asturiano escaló hasta la octava posición. A partir de ese momento, su habilidad le permitió ir adelantando a sus rivales con un ritmo implacable hasta alcanzar la cuarta plaza. En este momento, al igual que dijo en una entrevista, "Es lo más cerca que he estado de sentirme invencible".

La fortuna le sonrió cuando un accidente entre Kovalainen y Vergne en la vuelta 27 provocó la entrada del coche de seguridad. Esto junto a un rápido cambio de neumáticos por parte del equipo Ferrari y un problema de Hamilton con una tuerca permitieron al asturiano superar al inglés y situarse a solo dos posiciones del líder de la carrera, Sebastian Vettel, quien dominaba la carrera con mano de hierro.

Tras unas vueltas detrás del coche de seguridad, la acción se reanudó en la vuelta 33. Fernando, con su habitual elegancia, finura y precisión, superó a Grosjean en un adelantamiento característico, aprovechando el único hueco disponible en la curva 1 del trazado valenciano. Tras esto, un Fernando Alonso, determinado y agresivo, se lanzó tras Sebastian Vettel. Sin embargo, el destino nos privó de la que hubiera sido una gran batalla, pues el alemán sufrió una avería en el alternador solo una vuelta después. Esto catapultó a Fernando Alonso al liderato y, finalmente, a la victoria, que celebraría en el podio entre lágrimas, tras protagonizar una de las remontadas más impresionantes en la historia reciente de la Fórmula 1.

El podio fue cerrado por Kimi Räikkonen y Michael Schumacher en segunda y tercera posición respectivamente. Este sería el último podio de Schumacher en la F1. Además, Webber finalizó en cuarta posición tras una gran remontada y Hamilton acabó en 19º lugar debido a una colisión con Pastor Maldonado.

Según el bicampeón del mundo, fue una carrera impecable. "En circunstancias normales, no volveríamos a ganarla. En 99 de cada 100 casos no terminaríamos en primer lugar" comentó tras su retirada.

¿Y después?

Con los resultados de esta carrera, la clasificación del mundial de pilotos dejaba a Fernando Alonso en primera posición con 111 puntos seguido de Webber con 91y Hamilton con 88. Sebastian Vettel se ubicaba en cuarta posición 85 y le seguía Rosberg en quinto lugar con 75.

Así mismo, la clasificación del mundial de constructores se mantenía con Red Bull a la cabeza con 176 puntos seguido de McLaren con 137 y presionado por Lotus con 126. Por último, Ferrari recortaba distancias gracias a esta victoria sumando 122 puntos.

Finalmente, el título de aquella temporada recaló en las vitrinas del alemán, Sebastian Vettel, por tercera vez consecutiva. El piloto asturiano solo pudo ser segundo a solo tres puntos de distancia en una de las mayores exhibiciones de un piloto en una temporada.