Jorge Lorenzo: "Algo está fallando"

Foto: Ducati

Jorge Lorenzo no termina de adaptarse a la Ducati y afirma que hay algo que se le escapa tanto a él, como a la escudería. Sólo medio segundo es lo que ha mejorado el piloto balear en el segundo día de test oficiales en Australia, terminando en 15ª posición a 1.350 segundos de Viñales.

Foto: Ducati

El 26 de marzo se acerca y con él, la primera carrera del año en Qatar. Es evidente que Lorenzo no está al nivel que espera a estas alturas de la temporada, y es algo que le preocupa. Hay aspectos de su nueva moto que aún no domina y otros a los que no encuentra explicación: "Hay algo que no entendemos y falta en la moto. Bautista se ha adaptado muy bien y en algunas curvas va muchísimo más rápido que yo, a pesar de ir en una moto que teóricamente es inferior. Algo está fallando. Hay que estudiarlo todo bien”. Además, el tricampeón del mundo añadió que al tener todos los datos de las cinco Ducati que hay en pista, podrán comprobar la configuración de electrónica y de motor que tienen cada una de ellas. Siendo esto un punto a su favor a la hora de poner la moto a punto.

La adaptación sigue en proceso y Lorenzo afirma que la situación no está controlada, debido a que en curva no tiene plena confianza para dar mucho gas, ese es el motivo por el que pierden paso por curva. No obstante, el piloto español se muestra optimista: “Si ahora mismo tuviéramos el potencial para ir más rápido, lo haríamos. Lo positivo es que cada día vamos mejor, más rápido" afirmó Lorenzo.

Foto: Ducati

A pesar de no conseguir adaptarse completamente, el afán con el que Jorge Lorenzo se entrega en cada test a su nueva moto es innegable. Siendo uno de los pilotos que más trabaja en cada entreno, ha logrado bajar su crono a 1’30, aunque su propósito para la próxima sesión es rodar por debajo de ese tiempo de manera continua: “Veremos si mañana somos capaces de tener un ritmo más alto y rodar por debajo del 1’30 de manera constante” confirmó Lorenzo quien además, dijo que estudiarían los datos para seguir trabajando y acercarse a las primeras posiciones.

El balear sabe que aún está lejos de la cabeza de carrera, sobre todo de Maverick Viñales, quien ha terminado el segundo día de test como el piloto más rápido: “Perdemos tiempo en un 95% del circuito, básicamente en las curvas. Nos cuesta mucho parar la moto y girar. Además, en según qué sitios el motor es demasiado nervioso” resumió Jorge Lorenzo.

No podemos dejar a un lado la adaptación de los pilotos a sus nuevas motos sin hablar de Maverick Viñales. Jorge Lorenzo tampoco lo hizo. Para concluir, el tres veces campeón del mundo alabó, sin reparos, la adaptación de el de Roses a la M1 que el dejó en Yamaha: “Lo de Maverick es sorprendente. A pesar de saber que es muy rápido y agresivo, es una sorpresa para todo el mundo que vaya tan rápido” concluyó Jorge Lorenzo.

Un decimoquinto puesto para un piloto con muchas ganas de seguir mejorando y que aún dispone de la sesión de mañana, viernes 17 de febrero, para seguir adaptándose a su nueva moto.