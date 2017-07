Valentino Rossi: "En Sachsenring será fundamental ser competitivos"

La imagen de la victoria. Foto: Yamaha MotoGP.

La primera victoria del año llegaba en el GP de Assen, en la octava cita del Mundial de MotoGP para Valentino Rossi, un resultado que en el ecuador del Campeonato da más confianza al italiano para afrontar la segunda parte. Fue una carrera complicada en la que el piloto de Movistar Yamaha supo salir airoso, y de qué manera.

Así, afronta la siguiente carrera desde la 3ª posición de la general por puntos, a tan sólo 7 puntos del actual líder de la clasificación, Andrea Dovizioso, que cuenta con 115 frente a los 11 de Maverick Viñales.

Ahora toca pasar página e ir a la siguiente cita, el Gran Premio de Alemania, el trazado mítico de Sachsenring antes del parón veraniego. En él Rossi ha ganado en 4 ocasiones, 2002, 2005, 2006 y 2009. Otros podios en el trazado alemán fueron en 2000, 2003 y 2008, con segundas posiciones.

La pelea cuerpo a cuerpo con Petrucci. Foto: Yamaha MotoGP.

“Estoy muy contento porque la carrera de Assen fue increíble. Volví a estar delante y a ganar. Esta es una cosa muy importante no solo porque las emociones tras la victoria son estupendas, sino también porque he hecho un buen progreso en el Campeonato."

Poniendo la mirada en la siguiente carrera no se confía, cada prueba es un sinfín de posibilidades y hay que seguir centrado: "Pensando en la próxima prueba en Sachsenring, no sé qué esperar. Hemos visto que de un fin de semana al otro todo puede cambiar y tenemos que trabajar para encontrar las mejores soluciones. Me gusta el GP de Alemania el trazado es particular y distinto a Assen. Será fundamental ser competitivos, daremos lo mejor de nosotros”.

Este fin de semana se verá si Vale consigue la segunda victoria del año, y consecutiva tras la del pasado 25 de junio. De ser así se haría con 5 victorias en tierras alemanas.