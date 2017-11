Ducati Team en los test de Valencia: a la espera del milagro

Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso en el GP de la Comunitat Valenciana | Foto: AFP

Ducati ha tenido la oportunidad de oro para llevarse un mundial. Sin embargo, no ha podido, y hará todo lo posible para hacer de la moto un diablo rojo para sus dos pilotos, Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo.

Pero las cosas no van como deberían. En los test de Valencia, la marca italiana solo ha probado sobre lo que ya tenía. No ha introducido apenas nada para 2018, siendo aventajada y, por mucho, por los japoneses de Honda.

La vuelta de las buenas sensaciones

El piloto de Forli ha terminado séptimo y decimoquinto en los dos días de test. Aunque las buenas sensaciones que perdió durante el fin de semana en el que se jugaba el mundial han vuelto, los resultados no son lo que esperaban.

Pudieron hacer una buena crítica de los elementos recibidos de la fábrica, como la horquilla delantera que "parece que va algo mejor", según comentaba el piloto más tarde. "No probamos cosas particularmente nuevas", apuntaba. Eso significa que tendrá que esperar hasta el test de Sepang para tener una moto nueva, la de 2018, para poder evolucionar a partir de ella. Hasta entonces, seguirán probando pequeñas cosas en la de 2017.

Andrea Dovizioso en el test pretemporada de Valencia | Foto: Mirco Lazzari - Getty Images

Efectividad, ¿dónde?

El mallorquín, Jorge Lorenzo, tampoco podrá tener esa moto nueva disponible hasta la misma fecha que su compañero, pero él ya ha encontrado un punto de partida para su mejora en el equipo el año que viene. Se refería a la efectividad sobre la moto. Cómo pilotarla mejor. Sin embargo, también hacía referencia a que Ducati no había traído nada mejor de lo que ya tenían.

Lorenzo ha sido el único dentro del box oficial de Ducati capaz de mejorar su tiempo y su clasificación en la tabla general de tiempos del test. Fue octavo el primer día y cuarto el segundo, a diferencia de Dovizioso, que se posicionó peor. "Había algunas cosas que se me escapaban y no entendía porqué no podía ir más rápido. Lo he entendido, lo he aplicado y ha funcionado", decía dando la clave de su mejora en el segundo día.

¿Significa esto que Jorge ya ha dado con la tecla que debe pulsar para ser "la estrella" que Ducati esperaba que fuera?

Jorge Lorenzo en su box durante los test pretemporada de Valencia | Foto: Mirco Lazzari - Getty Images

A la marca de Borgo Panigalle le faltan horas de desarrollo. Todavía tienen tiempo, pero tampoco deben despistarse demasiado porque Honda ya les tiene ventaja, al menos con el motor, y probablemente Yamaha no tardará en dar con la solución a sus problemas. Ducati es la fábrica que más trabajo tiene por hacer, sobre todo con la aerodinámica y sus polémicos carenados en los que podría caber un niño perfectamente.