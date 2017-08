Merche Peris dice adiós a la natación

Merche Peris en una de sus últimas competiciones | Imagen: Facebook Merche Peris

La que fuera campeona de Europa el pasado 2.012, la nadadora Merche Perís, ha decidido retirarse de la alta competición, dejando tras de sí una huella que va a ser imposible de borrar dentro la de historia de la natación, tanto nacional como internacional.

''Llegó el día y digo adiós a la natación, digo adiós a toda una vida en el agua''. Estás han sido las declaraciones de la nadadora valenciana el día de su retirada de las piscinas de competición. Lo ha hecho, tras 24 años en el podio de las nadadoras españolas, en sus propias palabras, Perís ha dicho que todo lo que ha dejado tras de sí, le produce cierto sentimiento de orgullo y felicidad. Y es que no es para menos tras proclamarse campeona de Europa en los 50 metros espalda, su favorita y consiguiendo junto a Conchi Vadillo, Ángela San Juan y María Fuster el récord de España en los 4X50 estilos en piscina corta. Además, en 2.010 sumó a su medallero el bronce continental y bronce mundial en piscina corta.

''Tanto las situaciones buenas como las no tan buenas, o malas, me han hecho más fuerte no sólo para la piscina, sino para la vida'' sentenció Merche. Estas palabras calan muy hondo, sobre todo en las nuevas generaciones de nadadores españoles, quienes se inspiran, en la mayoría de ocasiones, en ídolos como Perís para seguir esforzándose y llegar a conseguir todos aquellos objetivos que se marcan.

La nadadora de Paiporta arrastra desde hace tiempo una lesión de la que no ha podido recuperarse por completo antes del Campeonato de España de verano, en el que se asegura que iba a producirse su salida definitiva de la alta competición.

Del mismo modo, su marido y también nadador profesional, Alan Cabello, retirado de la alta competición desde hacía ya tiempo, ha colgado en sus redes sociales una carta en la que deja claro su adiós definitivo. Cabello nadó el pasado cinco de agosto en le Campeonato de España Absoluto, en el que consiguió un oro en los 4X100 estilos, cerrando de este modo toda una vida dedicada a este deporte.

El nadador ha querido agradecer a familiares, amigos y sobre todo, a su hermano, al que lo declara culpable de su ''afición al cloro''. También ha respaldado a su mujer en la decisión tomada y ha agradecido a sus entrenadores todo el tiempo y esfuerzo que gastaron con él.

''Me retiro orgulloso y feliz de todo lo que he podido vivir durante estos años'' sentenciaba Alan. No obstante, pese a su retirada, se declaraba en deuda con la natación por según dice ''todo lo que me ha enseñado y por haberme hecho la persona que soy''.

Finalmente, en lo que coinciden ambos nadadores es que seguirán vinculados de un modo u otro al mundo de la natación, a su mundo, aquel que les ha dado glorias y penas pero del que han aprendido muchas lecciones vitales sobre la vida que siempre perdurarán sus cabezas, grabadas a fuego en su corazón.