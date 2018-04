Previa Liverpool - Manchester City: eliminatoria de titanes

Google Plus

Inglaterra ha resurgido de sus cenizas en Europa y vuelve a estar al más alto nivel. Tanto es así que, después de varios años con equipos británicos pasando sin pena ni gloria por la competición, al menos un conjunto inglés disputará las semifinales de la Champions League. Liverpool y Manchester City se enfrentan en una eliminatoria que promete espectáculo, goles, calidad y, sobre todo, mucha emoción.

Adrenalina pura

Los aficionados del Liverpool no pueden quejarse del caudal ofensivo de su equipo aunque si están en su derecho de reclamar más atención defensiva. En la fase de grupos, los Reds convirtieron 23 tantos y concedieron seis, cinco ante el Sevilla en los dos partidos.

Precisamente, fue ante el conjunto hispalense cuando dejaron escapar una renta de 0-3 en la segunda mitad hasta terminar con un empate que supo a derrota. En cambio, los octavos de final salieron a pedir de boca para los de Jürgen Klopp, que lograron una ‘manita’ en Do Dragao ante el Porto y un empate a cero en Anfield que clasificó a los rojos sin ningún tipo de apuro. La mejor bala para los locales, Mohamed Salah. El egipcio llega en su mejor momento de forma de la temporada y con una facilidad goleadora que asusta a todos los rivales.

El City se llevó el primer partido de liga por 5-0 mientras que el Liverpool hizo lo propio en el segundo por 4-3

Por su parte, el Manchester City parte como favorito para superar el global de los dos partidos y alcanzar las semifinales, aunque pocas confianzas debe tomar el equipo de Pep Guardiola después de caer eliminado en la FA Cup ante el Wigan Athletic.

A un paso de ganar la Premier League y ya con un título en las vitrinas de la presente campaña, los Sky Blues centran todos sus esfuerzos en este torneo, un sueño para todo aficionado. La fase de grupos no fue todo lo brillante que se esperaba aunque los Citizens la superaron sin mayores problemas y accedieron a octavos como primeros. Poca historia tuvo esa fase.

Los de Manchester sentenciaron la eliminatoria ante el Basilea en apenas 20 minutos y, tras el 0-4 de la ida, se relajaron en el Etihad Stadium y regalaron un 1-2 al conjunto suizo. La duda de Agüero hasta última hora es la principal preocupación tanto de Guardiola como de los hinchas.

Antecedentes

Este duelo es uno de los más antiguos del fútbol inglés. La primera vez que se enfrentaron fue el 16 de septiembre de 1893, hace 125 años. Resulta curioso que al City le costó diez años y otros tantos partidos hacerse con su primera victoria y es que de las 208 ocasiones en las que se han visto las caras, el Liverpool ha vencido en 102 por las 54 de los Sky Blues.

Hasta este curso, nunca se habían visto las caras en competición continental por lo que es una página más a tan profunda historia de este enfrentamiento. Esta temporada ya han disputado los dos encuentros correspondientes a la Premier League, que han resultado en una victoria para cada uno. El primero, en Manchester, victoria fácil para los de casa por 5-0 y, en la vuelta en Anfield, vibrante 4-3 que cerca estuvo de igualar el conjunto visitante.

“Pep siempre ha tenido mejor equipo que yo”

Después de haberse enfrentado al técnico catalán en la Bundesliga y ahora en la Premier League, Klopp piensa que el estilo es una pequeña diferencia entre ambos pero también que la plantilla es un factor decisivo. Por otro lado, el entrenador germano señaló donde él piensa que estará la clave del encuentro. “La forma en que atacamos al rival y como presionamos arriba es molesto para nuestro oponente. Si hacemos eso bien tendrán problemas para sacar la pelota”, apuntó.

“Necesitamos una buena actuación”

Pep Guardiola no quiere ningún tipo de confianza y ha pedido a los suyos concentración máxima en este partido de ida. “Liverpool no es un partido, son 180 minutos. Tenemos que hacerlo bien de cara a la vuelta”, señaló. En cuanto a su rival, el técnico de los Citizens no dudó en alabar el trío atacante compuesto por Salah, Firmino y Sané. “Los tres, son casi imparables. Son fantásticos jugadores y la forma en que juega el Liverpool es muy complicada para nosotros. Son un equipo extraordinario”, sentenció.

Árbitro

El experimentado colegiado alemán Felix Brych será el encargado de dirigir el encuentro y estará asistido en las bandas por Mark Bosch y Stefan Lupp. Además, Bstian Dankert y Marco Fritz ejercerán de jueces de fondo mientras que Marcus Häcker será el cuarto árbitro.

Brych ya ha arbitrado a los dos equipos en la presente temporada

De la segunda división alemana a dirigir partidos de clasificación para el Mundial, así ha sido el año para este árbitro alemán, miembro de la FIFA desde 2007. En la presente edición de la Champions League, ha dirigido cuatro partidos, uno al Liverpool, otro al City y dos de octavos de final (Juventus – Tottenham y PSG – Real Madrid).

Fue designado en el anteriormente mencionado empate a tres en Sevilla, donde los Reds dejaron escapar una renta de tres goles en el Sánchez Pizjuán. En aquel encuentro, la anécdota arbitral fue la repetición de un penalti que Ben Yedder convirtió en ambas ocasiones para subir el 2-3 al luminoso. En cuanto al City, coincidió con Brych en su visita al campo del Nápoles, donde venció por 2-4.

Brych ha dirigido 24 partidos esta temporada y ha mostrado 81 cartulinas amarillas y cuatro rojas.

Convocatorias

La principal baja de cara al partido es Joel Matip, que se perderá lo que resta de temporada después de una lesión en el muslo. Por tanto, Lovren será quien acompañe a Van Dijk en el centro de la zaga. Además, Emre Can vuelve a estar disponible mientras que Adam Lallana será duda por sus problemas de isquiotibiales. Joe Gomez no estará por lesión.

Por parte del equipo visitante, Mendy está descartado por lesión por lo que la atención se centra en John Stones, Fabian Delph y Sergio Agüero, duda hasta última hora. La baja que puede causar Delph podría ser cubierta por Laporte, de gran actuación frente al Everton, o Danilo.

Posibles alineaciones