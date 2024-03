Carlos Alcaraz es el rey de California y ha logrado su segundo título consecutivo en Indian Wells. En dos sets y tras 1 hora y 44 minutos ha superado a Daniil Medvedev por 7-6 y 6-1, precisamente a su mismo rival que el año pasado, para revalidar el título. Este es el quinto Masters 1000 para el tenista de El Palmar con tan sólo 20 años de edad.

Exhibición de torneo para Alcaraz, que llegaba con dudas por sus molestias en la lesión en el tobillo. A pesar también del nivel de su inicio en 2024, que hizo dudar a muchos del español, pero él junto a su equipo liderado por Ferrero creyeron y lo han logrado. Tres finales en este Masters 1000, Zverev, Sinner y Medvedev, todas superadas con nota. Los dos objetivos que tenía en California los ha logrado, sigue como número 2 del mundo y revalida el título.

Al igual que la pasó en la segunda ronda o contra Sinner en la ronda de semifinales no arrancó bien el español, que estaba sufriendo. Tanto que Daniil Medvedev se puso con un 0-3 en el marcador. Tocaba remar y así lo hizo Alcaraz que buscaba sus bolas de roturas. Aunque las tres primeras las salvó el ruso no pudo con la cuarta. Tuvo otra con el 4-4 en el marcador, pero no la acertó. El primer set se decidió en el tie-break después de ver a los dos tenistas con fallos impropios de su nivel y en los grandes momentos el murciano se crece. Lo empezó igual que lo acabó, ganando al resto, para llevarse el primer set.

En el inicio del segundo set se le veía con problemas a Medvdev, fallando mucho y con dudas. El de El Palmar hurgó en la herida, sintiéndose superior en la pista y apretó al resto par lograr la quiebra para ponerse con un 3-0. A partir de ahí ya sólo le faltaba consolidar la ventaja. No es que sólo hiciera eso perfectamente, es que incluso logró quebrar con el 4-1 para acabar cerrando el partido con el servicio.

