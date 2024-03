Por segunda vez consecutiva Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev lucharán por llevarse el Masters 1000 de Indian Wells. El español tras lograr su primer objetivo, que era asegurarse el número 2 del mundo ahora buscará defender el título, frente a un Medvedev, que quiere resarcirse del año pasado.

Remontada sorprendente de Carlos Alcaraz, que fue arrollado en la primera manga frente a Jannik Sinner perdieron por 1-6. El español se levantó, cambió la forma de jugar y atacó en los segundos servicios de Jannik. Un buen arranque del segundo set y el definitivo tercer le sirvió para volver a la final. Un partido que estuvo interrumpido casi 2 horas por la lluvia, que empezó en el tercer juego del partido. El tenista de El Palmar ha acabado con la racha del joven italiano, que no había perdido en este 2024 y sumaba un 16-0. Al igual que en 2023, Alcaraz logró la victoria y esta tiene doble importancia. No sólo por el pase a la final, sino también porque seguirá como número 2 del mundo. Ya sólo le queda un paso para volver a levantar el título.

THIS MATCH RIGHT NOW 🔥@carlosalcaraz leads 3-1 in the third!@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/sD69WERKNR