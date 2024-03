Carlos Alcaraz sigue avanzando en Miami. Sin muchos problemas superó al experimentado Gael Monfils por 6-2 y 6-4 tras 1 hora y 15 minutos de encuentro. Con gran velocidad de juego el tenista de El Palmar impuso su juego sobre la pista.

Ambos consolidaron el servicio en los primeros juegos. Sin embargo, en el tercer turno de saque de Monfils, el número 2 del mundo se lanzó y logró un juego en blanco al resto para lograr el break. Volvió a romper el servicio para cerrar el encuentro con el servicio. 2/2 en bolas de breaks en el primer set.

