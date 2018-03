Juventus - Atalanta in diretta, LIVE recupero Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Atalanta, match valido per il recupero della 26esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Maurizio Mariani.

QUI JUVENTUS

I bianconeri, oggi una settimana fa, vivevano la storica notte in cui hanno sbancato Wembley per 1-2, rimontando il vantaggio del Tottenham in meno di tre minuti. Questo non ha impedito, domenica all'Allianz, di riprendersi anche il primo posto in campionato, battendo l'Udinese con uno strameritato 2-0, ancora firmato Paulo Dybala.

Il recupero della Joya è proprio il cardine di questo periodo per la Vecchia Signora, che ha recuperato il proprio campione giusto in tempo per vedergli segnare quattro pesantissime reti nelle ultime tre sfide. Lo stesso tecnico oggi avversario, Gasperini (che ha allenato l'argentino quando aveva 18 anni), ha avuto parole di elogio per lui in conferenza.

Fra i vari dubbi di formazione c'è anche il numero dieci per gli juventini - che, meglio ricordarlo, è appena rientrato da un infortunio, anche se ha giò contribuito alla rinascita. Allegri dovrà inoltre far fronte alle assenze di Howedes, Cuadrado e Bernardeschi; con la coperta così corta in attacco, il tecnico ha spesso ribadito l'importanza dell'intero organico di recente...

L'albero di Natale di Allegri per oggi presenta diversi dubbi. | vavel.com via lineupbuilder.com

Max Allegri è orientato dunque verso un 4-3-2-1. Uno dei pochi punti fermi è Buffon in porta; sulle fasce De Sciglio ed Asamoah sono favoriti nei rispettivi ballottaggi, così come Benatia e Chiellini nel mezzo. Khedira, Pjanic e Matuidi dovrebbero comporre il centrocampo, con Douglas Costa e Dybala che dovrebbero supportare Mandzukic (più lui dell'eroe di Londra, Higuain, che ha subito una leggera contusione).

QUI ATALANTA

La Dea ha rilanciato le proprie speranze di ottenere una storica seconda qualificazione consecutiva in Europa League vincendo nello scorso turno di campionato, sul campo del Bologna, con una prestazione di cuore ed uno 0-1 firmato De Roon; una boccata d'aria dopo l'eliminazione sia dal campo internazionale sia dalla Coppa Italia.

La possibilità di recuperare altri punti alla Sampdoria, nel weekend travolta dal Crotone, potrebbe aumentare la solita grinta agonistica dei bergamaschi. Lo stesso allenatore oggi avversario, Allegri, alla vigilia non ha nascosto di ritenere la fazione nerazzurra un'opposizione molto ostica.

La novità di oggi è il recupero-lampo di Caldara e Gomez fra i convocati, ma nessuno dei due dovrebbe essere forzato da titolare. Non sorprende ciò, specie riguardo l'argentino: Gasperini, dopo l'ultima vittoria, ha fatto sapere di una necessità del miglior Papu per continuare a correre in classifica.

La risposta di Gasperini, con meno incertezze. | vavel.com via lineupbuilder.com

Gian Piero Gasperini è orientato verso un 3-4-2-1, con alcune rotazioni per tutelare i suoi in questo mini-tour de force. In porta si riparte da Berisha, con Toloi, Palomino e Masiello in difesa. Castagne e Spinazzola i favoriti sulle corsie, in mezzo dovrebbero essere confermati De Roon e Freuler. Ilicic e Cristante dovrebbero supportare Cornelius (e non Petagna) in avanti.

CURIOSITÀ

Si tratta del quarto confronto stagionale fra queste due squadre. Madama è prevalsa nell'unico fra questi precedenti giocato all'Allianz (1-0, qualche settimana fa nella semifinale di ritorno di TIM Cup), ma l'andata in campionato è terminata su un pirotecnico 2-2: alle iniziali reti di Bernardeschi ed Higuain risposero Caldara e Cristante.