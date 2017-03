Google Plus

Mario Meza May

Foto: FutbolRed

Tarde de domingo en Palmaseca, se esperaba que ambos rivales enfrentados entre sí lo dieran todo por alzarse con la victoria. El local nunca tuvo claridad y las llegadas de gol escasearon, mientras que, la visita aunque tuvo más llegadas, no tuvo alta definición para sentenciar el marcador a su favor.

(También les puede interesar: Supremacía del equipo 'verdiblanco' sobre Pasto)

El equipo de Héctor Cárdenas tuvo un partido regular, tirando a mal partido, no hubo cohesión en el medio, el fútbol no apareció y se llegó más por escaramuzas que por llegadas claras a gol. El entrenador verdiblanco inició el partido con Castrillón y Cardona, dejando en el banco a Orejuela y Benedetti, quienes recién aparecieron en la segunda parte, dando a entender que el plan inicial del estratega verde no funcionó.

Pero ¿Por qué fueron suplentes Orejuela y Benedetti? Eso solo lo sabe el entrenador, lo cierto es que Castrillón por su banda fue claramente superado por Canchimbo y Cantillo, quienes aprovecharon el hueco que existía en la banda derecha del Cali.

Capítulo aparte para el caso Cardona. La pregunta es ¿Por qué Cardona jugo los 90 minutos? El volante no tuvo un buen partido, no aportó en la salida por la banda izquierda y su nivel sigue siendo discreto con la elástica verdiblanca.

En el caso de Mayer Candelo, el volante no fue el eje que necesitaba el equipo de Cárdenas, no tuvo una buena tarde Mayer que se reflejó en el nivel de juego y en su tempranera salida del campo.

Pero un gran premio tuvo el Cali, su defensa supo apagar el incendio en el momento justo, cuando no fue Pablo Mina, aparecieron Danny Rosero, Germán Mera y Jeison Angulo para defender el cero en el arco verdiblanco.

Por último, el partido sin goles en Palmaseca tuvo un protagonista inesperado y nefasto, el arbitraje del juez cordobés Eder Vergara, con tres penales dejados de sancionar no permitió que alguno de los dos equipos se llevara los tres puntos.