Alex Castro: "Me he sentido muy cómodo con los compañeros"

Foto: VAVEL

El Deportivo Cali juega este miércoles 5 de julio, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Águila frente a Cúcuta Deportivo en el estadio de los Zipas de Zipaquirá.

Alex Stik Castro el volante que firmó convenio laboral con el Deportivo Cali, habló hoy de lo que será el rival de mañana y su llegada al equipo y la acogida que le han dado. "Me he sentido muy cómodo con todos mis compañeros, las practicas que hemos hecho he tenido la confianza para estar con ellos y ellos me brindan seguridad, estoy motivado porque voy a empezar la competencia", señaló Castro.

Castro jugó 20 partidos en la pasada temporada con Alianza Petrolera y convirtió dos goles.

Mañana se viene Cúcuta por copa, que saben de ese nuevo rival, el cual, es un poco desconocido. "Sabemos que son un equipo agüerrido, tenemos que tener el balón y ellos presionan bastante", luego agregó: "Cali es el paraíso a comparación de Barrancabermeja".

El primer juego en un nuevo club, se tienen muchas expectativas: "Si la verdad es que estoy muy motivado, esperando la oportunidad, si el profe lo decide meterme todo el partido, lo daré todo por esta camisa".

Recordemos que el Deportivo Cali tiene un equipo para tres competencias, que en menos de una semana deberá enfrentar Copa Águila frente a Cucutá (Julio 5), Liga Águila frente a Envigado (Julio 8) y Copa Sudamericana frente a Junior (Julio 11). "Sabemos que hay una base de juego que hay que respetar. Los que llegamos al equipo venimos a luchar por el puesto. Lo bueno es que hay tres competencias y es dar lo mejor de nosotros y dejar al Cali en lo más alto".

Se espera que mañana iniciando el compromiso Cali presente un 4-1-3-2 con jugadores como Mina, Moran, Quintero, Lucumí, Suárez, Castro, Murillo y Amaya. "Vamos a ver un Cali muy ofensivo, que con pocas semanas de trabajo en este nuevo inicio, ha trabajado bien", concluyó el jugador Alex Castro.