Sporting Cristal: Ídolo 'celeste' insulta a Chemo del Solar y celebra su salida

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

Habló como un miembro más de la tribuna. Durante el día de hoy, el ex goleador de Sporting Cristal, Horacio Baldessari, tuvo palabras para expresar su pensamiento en cuanto a la destitución de Chemo del Solar como director técnico.

La 'pepa', conocido por sus controvertidas declaraciones, fue un confeso crítico de la gestión del saliente estratega, no se pudo mostrar más cómodo en entrevista con los medios peruanos. Sin embargo, todavía le queda ese mal sabor de que el hincha 'cervecero' no haya llenado los estadios en las últimas fechas.

Es por ello que como un fanático más, realizó una petición, lanzando a su vez, una nueva bomba polémica:

"Al hincha de Sporting Cristal le pido que vuelva porque la gallina ya se fue a su casa. Ahora tenemos a la casa con los verdaderos habitantes", dijo Baldessari.

A su vez, el ex jugador se tomó un tiempo para analizar la salida de Del Solar: "La destitución de ‘Chemo’ significa una tranquilidad enorme, porque no habrá agresiones. Yo tenía miedo que pase eso. Pero me pareció que la directiva se demoró para tomar esa decisión. Ahora estamos metidos en un hueco. Tiene que venir el ilusionista David Copperfield para que haga magia con el equipo", añadió.

Finalmente, la 'pepa' se mostró satisfecho por el nombramiento de Pablo Zegarra como director técnico interino. Pues, afirmó también que solamente quienes "sientan al club" merecen ser directores técnicos de Cristal:

"Me parece perfecto que haya llegado Zegarra. Eso debió hacerse hace muchos años atrás. El problema de Sporting Cristal es que en los últimos años contrató a técnicos que no estaban identificados con el club. Julio César Uribe o ‘La Pepa’ amamos tanto al club que haríamos ninguna pendejada para perjudicar al club", añadió.

DATO: Chemo del Solar fue despedido como director técnico de Sporting Cristal durante el pasado lunes.