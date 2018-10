Serie del Caribe 2014: Puerto Rico deja fuera de la final a Venezuela

Carlos Baerga contó en el día de ayer con un pitcheo intraficable que apagó los bates calientes del Magallanes. Los brazos de los boricuas maniataron a los de Venezuela a placer, permitiendo esta vez solo tres hits sin conceder una sola rayita. El abridor por Puerto Rico, Giancarlo Alvarado, lanzó una joya de pitcheo en la que retiró a los primeros 11 bateadores que enfrentó, completando 6.0 innings en blanco y permitiendo dos imparables.

Daryl Thompson, abridor por Venezuela, hacía lo mismo por su parte. Completando cinco buenos innings, pero ya en el sexto abrió el episodio con boleto y Carlos García decidió utilizar su relevo, quienes mantuvieron el cero hasta el octavo episodio, donde la defensiva del Magallanes hizo aguas.

Con corredores en primera y segunda y dos out en la pizarra, Osvaldo Martínez conectó un manso roletazo al campocorto el cual Eduardo Escobar no pudo manejar para que se llenaran las bases. En el siguiente turno, Eddie Romero bateó un fly por detrás del campocorto, que Escobar no supo leer, y la bola pica para que entraran dos carreras, las que a la postre se convirtieron en las de ganar para los Indios de Mayaguez.

De esta manera Mayaguez se enfrentará este sábado a los Naranjeros de Hermosillo en la final del clásico caribeño.

BoxScore del encuentro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Mayaguez (PTR) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 Magallanes (VEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

PG: Steve Smith (1-0). PP: Hassan Pena (0-1). SV: Tyler Herron (3).

Vídeo del último out del encuentro de ayer:

Resultado de la otra semifinal:

Tigres del Licey 2-3 Naranjeros del Hermosillo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Licey (RDO) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 Hermosillo (MEX) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 1

PG: Oliver Pérez (1-0). PP: Guillermo Mota (0-2).

Así se jugará la Final de la Serie del Caribe 2014:

- Naranjeros del Hermosillo Vs Indios de Mayaguez, hoy a las 8:00pm.