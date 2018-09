Christian Makoun debutó con Juventus en torneo primaveral

Christian Makoun, futbolista criollo miembro de aquella selección Sub20 que logró posicionarse como la subcampeona del mundo en el torneo global de la categoría celebrado en Corea del Sur el año pasado, debutó como Juventino ante la Sampdoria, partido en el que se impuso la oncena bianconeri por la mínima diferencia.

El criollo, de origen camerunés, disputó 18 minutos en el compromiso donde la Juve sumó tres puntos en lo que fue la primera jornada del certamen. Las proyecciones de Makoun indican que poco a poco irá tomando más minutos en los que muestre toda la experiencia ganada en su antiguo club, el Zamora FC y en la selección Vinotinto.

Christian fue fichado por la Juventus el pasado mes de julio, como unas de las promesas de lujo que ha incorporado el club. Su polivalencia y potencia sobre la cancha, le hicieron desde el principio ser una pieza muy apetecible en el mercado, pues puede adoptar cualquier función tanto en tareas de construcción, como en labores defensivas.

El próximo encuentro de este equipo filial de la Juventus, está agendado para el día domingo 23 de septiembre, segunda jornada en la que por cierto enfrentarán al conjunto juvenil del Cagliari.

El criollo, sabe muy bien que la competencia no será sencilla para ganarse un lugar en la segunda plantilla, dirigida por el ex futbolista italiano Francesco Baldini. Sin embargo, en los escasos minutos disputados; cumplió a cabalidad con las exigencias del entrenador, lo que le hará abrirse paso entre las primeras opciones con respecto al once titular.

Makoun cuenta con tan sólo 18 años de edad y ha sido asignado a esta oncena en formación para que pueda encontrar espacios que le permitan explotar todo su potencial, antes de poder pelear un puesto en un primer equipo que yace plagado de estrellas ya consagradas y que está llamado a ser uno de los clubes que brinde seria pelea por el scudetto.