Josef Martínez: "Espero jugar y ser feliz acá"

El delantero venezolano Josef Martínez realizó unas declaraciones para el Diario Líder sobre su llega al Atlanta United de la elite del balompié estadounidense y estar a las órdenes del entrenador argentino Gerardo Martino.

“Tengo las mejores expectativas del mundo. En lo que nos presentaron este proyecto a mí agente, no lo dudamos ni un segundo. Las negociaciones duraron unos 10 días” indicó el valenciano.

"Las ganas están intactas, apenas tengo 23 años. Atlanta está muy ligado al Tottenham y a otros equipos europeos, están comprando jugadores jóvenes con grandes objetivos para ellos”.

Josef tendrá la oportunidad de jugar al lado de jugadores como Brad Guzan, Leandro González Pirez, Carlos Carmona Tello y Héctor Villalba; jugadores consagrados a nivel individual y que supieron establecerse dentro del balompié mundial

“Charlé mucho con él antes de tomar una decisión, también lo hizo directo con Cano y nos encontramos con un hombre muy sencillo y directo” señaló Josef sobre el Tata Martino, ex entrenador del Barcelona FC.

"Jamás me dejé de entrenar a tope en Torino y no es la primera vez que eso me pasó en Europa. Pasé momentos difíciles también cuando llegué el Young Boys y me recuperé en Thun. La vida es así, te da revancha” analizó Martínez acerca de sus aventuras internacionales.

“Espero jugar y ser feliz acá, viviendo en una ciudad tan bonita como Atlanta. Quiero demostrar el nivel que venía mostrando en la selección. Voy a disfrutar mucho esto. En Estados Unidos hay muchos venezolanos y el hecho de ir a los estadios y poder a mi gente me pone muy contento”.

Josef se convirtió en el tercer venezolano en llegar a la Major League Soccer este año junto al ex Deportivo Táchira Carlos Cermeño y el capitán de la selección Sub-20 Yangel Herrera quienes buscaran dejar la bandera de Venezuela en lo más alto en una liga en pleno crecimiento.