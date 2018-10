Peleado, jugado y al final empate en "La Carolina"

Duelo de invictos. En el Agustín Tovar “La Carolina” de Barinas se iban a enfrentar dos conjuntos invictos en el neonato torneo apertura y además dos de los más potentes del fútbol venezolano. Los protagonistas del duelo más llamativo de esta jornada no son otros que Zamora FC y Mineros de Guayana, ambos conjuntos bien armados y con muchas aspiraciones en este naciente campeonato.´

Zamora FC presentó la copa ganada el año pasado a sus aficionados / Foto: Prensa Zamora FC

Sin regalar nada

El duelo inició muy peleado, la nota dominante en los primeros 10’ minutos de partido fue la fricción en la mitad de la cancha y por ende ningún equipo lograba afianzar su juego, la marca era muy fuerte. La primera aproximación la tuvo el defensor argentino Javi López, quien envió por encima del arco zamorano un gran centro del panameño Rolando Escobar, pero Mineros avisaba.

El equipo de Juan Domingo Tolisano no jugaba un fútbol muy estético en esos minutos, sin embargo era muy directo y logró tener varías acciones con veneno en el arco de Salazar, como una a los 13 minutos del primer tiempo que tuvo Richard Blanco en un pie a mano ante el guardameta de Zamora pero su disparo se estrelló ante el cancerbero.

Conforme avanzó el juego Zamora se afianzó mejor en la cancha y pudo reponerse a la presión de los guayaneses, en gran parte gracias al manejo del mediocampo de “Lucho” Vargas. A un cuarto de hora de la primera mitad Zamora FC tuvo su primera oportunidad, pero ni Padilla ni Faría pudieron vencer al guardameta Romero.

Juego peleado, pero entretenido

El partido se disputaba a un ritmo vertiginoso, Manco y Peña llevaban los hilos del ataque de los barineses, mientras que Gómez y Hurtado manejaban a Mineros. A los 20’ Ovalle probó con un anémico disparo y Romero respondió muy bien, al igual que solucionó Salazar a un disparo de Rolando Escobar. “El Avioncito” Blanco casi marca el primer gol pero su definición no logró batir al varapalos local.

Reimond Mando y Francisco Flores se pelean por el balón / Foto: Prensa Zamora FC

Blanco era el más incisivo de la cancha, sin embargo el más influyente del primer tiempo terminó siendo Reimond Manco. Con una bonita jugada individual, el internacional peruano, recibió una falta de José Marrufo que fue decretada como penal por el juez Alexis Herrera y Jorge Ignacio González concretó el penal para la ventaja de la “Furia Llanera” a falta de cinco minutos para el final del primer tiempo, con lo que terminó la primera parte sin otra acción importante.

"El Avioncito" lanzó un misil

Para la parte complementaria la “Pandilla del Sur” salió con mayor fuerza en busca de la igualada, subieron sus líneas y su intención fue ahogar a Zamora. En sólo un minuto llegaron al área del equipo local y el juvenil Hurtado estuvo a punto de lograr el gol, pero su remate se fue a las manos de Salazar. Siete minutos después fue Richard Blanco quien probó, algo que no dejó de hacer nunca, aunque definió muy mal luego de un exquisito pase de Gómez.

Pero cuando corría el minuto 22’ de la segunda parte le cayó un balón al ex delantero de O’Higgins de Chile y esta vez no perdonó. “El Avioncito” aprovechó un mal pase de Melo para tomar el balón y enfilarse hacia el arco zamorano, cuando estuvo cerca fusiló con un remate potente a Salazar y decretó el empate. Con este gol el encuentro se desordenó, los dos equipos tenían ganas de irse arriba pero ambos se repelían sus acciones.

Ganas pero sin peligro

Aún con tantas ganar de volver a irse arriba, Zamora no logró llevar mucho peligro. El capitán “Lucho” Vargas por poco sorprende con un tiro libre que se fue rozando el travesaño, sin embargo no hubo más nada de los llaneros. En cambio Mineros por poco se lleva a Puerto Ordaz un triunfo valioso, pero Javi López no logró empujar a gol un segundo cabezazo en el área.

De esta manera se selló la igualada a un gol en Barinas y ambos equipos mantuvieron su invicto en el torneo, Zamora con siete unidades y los de Bolívar con cuatro. Por lo mostrado los dos equipo tienen mucho para estar en los llamados a pelear el título.