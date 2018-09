Previa Chile - Venezuela: La Vinotinto quiere salir del yugo chileno

Después de un amargo empate en el Monumental de Maturín ante Perú por 2-2 Venezuela se enfrentará a Chile de visitante en el Estadio Monumental de Santiago de Chile por la fecha 14 de las Eliminatorias para la Copa del Mundo Rusia 2018. El conjunto dirigido por el técnico Rafael Dudamel espera poder dar la talla ante un equipo chileno que viene de perder contra Argentina por un gol de penalti que sentenció de buena manera la estrella del Barcelona FC, Lionel Messi.

Venezuela sabe que Chile jugará con 12 jugadores: los 11 en cancha y el público que lo estará apoyando desde las tribunas. Estando claros de su posición actual de la tabla de clasificaciones que da cupos para el mundial de Rusia, La Vinotinto tiene que terminar de la mejor manera estas eliminatorias, bien es cierto que Dudamel está probando de apoco incluyendo jugadores como Yangel Herrera, Wilker Faríñez, Yeferson Soteldo o Adalberto Peñaranda que pese a no tener los minutos que quisiera con el Málaga FC aún es , estos son solo algunos nombres que formarán- posiblemente- parte de esta nueva generación que nos lleve a Catar 2022.

La concentración es la clave

Venezuela es colista en estas eliminatorias ya que solamente tiene 6 puntos en 13 fechas disputadas, es decir, que de 39 puntos que se ha jugado, solo se ha obtenido esta paupérrima puntuación producto de 1 victoria, 3 empates y 9 derrotas. El capitán de la selección nacional, Tomás Rincón dio declaraciones para El Gráfico Chile sobre el encuentro ante La Roja: “Nadie viene para perder y debemos entregarnos al máximo. Vinimos con la máxima ilusión para sembrar cosas para el futuro y trataremos de terminar las eliminatorias disputando cada punto”, así aclaró “El General” a los medios presentes en la sesión desarrollada en las instalaciones de Universidad Católica.

“Chile se juega la clasificación y tiene la necesidad de conseguir resultados. Sabemos que son una selección competitiva y dinámica, que hay que enfrentar de la mejor manera”, analizó el oriundo de San Cristobal.

El tachirense también opinó un poco sobre el nivel de Chile en sus últimos partidos clasificatorios: “Viene demostrando un buen funcionamiento y son muy dinámicos, con gente que tiene piernas para subir y bajar, pero nosotros estamos concentrados en hacer un buen partido”.

“Tienen un gran funcionamiento desde hace algunos años, nosotros los hemos afrontado y sabemos qué tipos de partidos ellos hacen. Vamos a estar preparados”

El jugador de la Juventus comentó que “Esperamos terminar de crecer como equipo y tenemos gente que viene sumando y que tienen que seguir creciendo”. Finalizó Rincón.

Historial

Venezuela tiene 1 victoria, 2 empates y 10 derrotas con 10 goles a favor y 34 goles en contra ante el conjunto chileno

La Vinotinto ha disputado un total de 13 encuentros ante la selección de Chile en lo que se refiere a las Eliminatorias Mundialistas, de los cuales la balanza le favorece a La Roja ya que Venezuela tiene 1 victoria, 2 empates y 10 derrotas con 10 goles a favor y 34 goles en contra ante el conjunto chileno. Los días de gloria de nuestro seleccionado fueron los históricos empates el 2 de junio del 1996 en Barinas que quedó 1-1 y el 5 de septiembre del 2009 de visitante en el Estadio de Santiago que finalizó con marcador de 2-2, y no está demás de recordar la victoria que siempre quedara en nuestro recuerdo cuando se le ganó de también de visitante por 2-0 el 4 de septiembre del 2001. Será un partido difícil para los nuestros, pero esto es fútbol y todo puede pasar.

El posible once

Venezuela tiene una baja sensible en la delantera, pues Josef Martínez se lesionó en el partido contra la selección peruana y no podrá ser de la partida en el compromiso ante los chilenos, Dudamel parece tener claro que meterá al jugador del Leganés de España, Darwin Machís para que acompañe a Rondón o juegue a sus espaldas para dejarlo como única punta. El otro dolor de cabeza del técnico de la selección es el de Alejandro Guerra que recibió un codazo en el pasado choque ante Perú y de no recuperarse a tiempo su puesto sería ocupado por Arquímedes Figuera.

La selección de Chile después de la derrota contra la Albiceleste, se quedó con 20 puntos situándose en el puesto 6 que lo deja fuera de obtener un cupo a la máxima cita mundialista, el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi, tiene una buena para el próximo cotejo ante Venezuela, puesto que regresa uno de los grandes referentes del equipo como lo es el mediocampista del Bayer Munich Arturo Vidal, este no pudo jugar en el choque ante los argentinos por castigo y por él tuvieron que meter a Pedro Pablo Hernández, además Pizzi tiene en mente de poner en el once ante los venezolanos al delantero Nicolás Castillo o también al media punta Jorge Valdivia donde ambos tuvieron minutos en la pasada jornada.

El compromiso será el día martes a las 6:00pm (hora de Venezuela) mientras que el árbitro del compromiso será el uruguayo Andrés Cunha.

Este es el posible once que salte a la cancha del Estadio Monumental de Santiago de Chile: