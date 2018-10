Primer duelo de la campaña entre paisanos de las Grandes Ligas

El lanzador zurdo de los Rancheros de Texas, Martín Pérez, recibirá la visita de su compatriota, Carlos Carrasco de los Indios de Cleveland por el segundo encuentro de la serie entre ambos equipos de la Liga Americana.

El choque entre venezolanos será el número 84 en la historia de criollos en las Grandes Ligas.

El zurdo de Texas, llega en buena forma para su primera salida de la temporada, en los entrenamientos primaverales dejó números interesantes, 2.79 de efectividad, récord de 1-0 y un WHIP de 1.55. “Esta será una temporada importante para mí. Texas confía en mí, me colocó de segundo en la rotación y es un reto que estoy dispuesto a asumir”, así lo comentó el lanzador al Diario Meridiano.

Pérez la pasada campaña, terminó con 10-11 y contra el equipo indígena, no tiene muy buenos numeritos, el venezolano registra su segunda peor efectividad con 12.46. El conjunto de Cleveland, en 8 entradas y 2 tercios, le ha conectado 18 imparables y 12 carreras permitidas.

A diferencia de Martín Pérez, la pretemporada para el diestro de los Indios de Cleveland, Carlos Carrasco, no fue lo que se esperaba. El criollo dejó una efectividad de 10.80, siendo batido en casi todos los encuentros que lanzó. Esto se debe, a que el venezolano no enfrentaba a bateadores desde la campaña pasada cuando se lesionó, en su dedo meñique de la mano derecha, el 17 de septiembre de 2016 ante los Tigres de Detroit. Ocasionándole también, el no poder asistir al Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela, pieza que pudo haber sido importante por el problema que mostraron los vinontintos en el torneo en cuanto a su picheo.

Aunque la pretemporada de Carrasco no fue la mejor en cuanto a números, el criollo si logró estar en buena forma que le permitió poder estar hoy como el segundo abridor en la rotación de los Indios de Cleveland. Carrasco busca su primera victoria como visitante en el Rangers Ball Park, debido a que en su historial tiene marca de 0-2 con 9 carreras permitidas en 13 entradas.

El duelo entre los criollos tiene datos interesantes, Carrasco busca en su quinta salida entre venezolanos su tercera victoria, tiene marca de 2-2. Mientras que el zurdo Pérez, tratará de mantener su invicto en su octava presentación para aumentar su ventaja de 6-0 en estos duelos de paisanos.