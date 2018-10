Después una serie complicada, Venezuela superó a su similar de El Salvador en las semifinales de la Zona Americana 2 de la Copa Davis 2017 y consiguió clasificarse a la final, que sirve como ascenso para Zona 1 de nuestro continente.

El equipo criollo, capitaneado por Yohny Romero, tuvo que disputar el último sencillo ante la mejor raqueta de la selección salvadoreña y presidente de la federación de ese país, Martín Arévalo, que ya venía de superar a Jesús Brandes en el primer sencillo en cuatro sets. Por los criollos, Luis David Martínez fue el responsable de disputar y sellar el triunfo que terminaría clasificándonos a una nueva final para regresar a la Zona 1 del América. El salvadoreño no pudo terminar el encuentro por problemas físicos, despues de que el criollo le ganará las dos primeras mangas 6-1 y 6-1

De esta manera, Venezuela avanza a la final de su zona, donde enfrentará a Barbados. Al ser una serie inédita entre estas naciones, la sede se decidirá por sorteo. Por tercera ocasión en los últimos tres años, la selección de criolla se clasificó a la final del Grupo 2 de Zona Americana de Copa Davis.

FOTO: COPA DAVIS

Luis David, quien ganó sus dos sencillos y formó parte de la dupla que ganó en dobles, fue el jugador más valioso de la semifinal.

Pero estas líneas, más allá de informar sobre la importante victoria que nos acerca a un grupo privilegiado, están para mostrar el descontento hacía la Federación Internacional de Tenis (ITF), máximo ente del deporte blanco en el mundo, que mantiene la sanción obligando a Venezuela a no poder disputar las series como local en suelo criollo debido a la “inseguridad” que hay en nuestras tierras, es decir, que si Venezuela le toca jugar como local ante Barbados en la final los encuentros se seguirán disputando en Miami o en otra sede neutral.

La sanción, meramente política de la ITF, nos hace plantearnos varias interrogantes que engloban a cada uno de los deportes donde Venezuela hace presencia y tiene la oportunidad de ser sede ante rivales internacional. ¿Por qué la selección de fútbol si puede recibir a jugadores como Neymar, Messi, Alexis Sánchez y la de tenis no puede? , ¿Por qué hemos sido sede los dos últimos sudamericanos de baloncesto? ¿En qué se basa la ITF para decir que Venezuela es insegura para albergar un evento de 3 días? Ó ¿Son los otros países que no quieren venir?. Muchas preguntas que quisiera que alguien, con mayor conocimiento del tema, pudiera responder para que podamos entender porque nos están perjudicando, para no decir una mala palabra, de tal manera, quitándonos la oportunidad de disfrutar a nuestros jugadores defendiendo nuestros colores en una competencia tan importante como la Copa Davis.