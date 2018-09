Liborio Solís “Jamie McDonell no quiere saber de mi”

Tras casi 4 meses desde su última pelea y a 2 de haberse confirmado la revancha, Liborio Solís espera fecha para volver a enfrentarse al campeón peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Jamie McDonell (29-2-1, 13 KO'S), ante quien sucumbió en una polémica decisión, el pasado 12 de noviembre en el Casino Mónaco.

Su récord:

25 victorias, 11 por KO

5 Derrotas, 1 empate

Solís, que actualmente trabaja en Panamá con miras a su próximo reto, se preparó durante semanas en el gimnasio Juan Namías de Piñonal, de su natal Maracay, bajo las órdenes de su entrenador Argenis Gómez, allí comentó que se sintió “robado” al caer de contra el británico de manera unánime, por 116-112, 115-113 y 117-111. Con respecto a la revancha, apuntó:“Jamie McDonell no quiere saber nada de mí, no tenemos fecha”, sin embargo no se desanima y sigue entrenando.“En cualquier momento pueden pautar el combate, así que no dejamos nada al azar. Esperamos que sea antes de mitad de año” confió el aragueño.

Recientemente el inglés Paul Buttler comentó que su pelea contra McDonell “está cerca”, sobre ello Solís comentó “el no puede pelear con nadie más, a menos que mi gente le dé un permiso, hasta ahora no han planteado nada, no se han sentado a negociar con nosotros sobre nuestra combate u otro más”, esto se debe a que el criollo es el rival mandatorio de la AMB.

Solís entrenando en Piñonal | Foto: David Otamendi

Pese a no haberse definido la ubicación o el día, el maracayero se mantiene firme “trabajo el control de peso y hago sparrings, como si peleara mañana, porque puede decir ‘peleamos en 2 semanas’ y debo estar listo”. Entre sus rivales de entrenamiento en Aragua, destacó al campeón FEDECARIBE de la AMB en las 122 libras, Yonfrez Parejo, del mismo modo resaltó que guanteó con José López, Ogleidis 'La Niña' Suárez y Eva Guzmán.

Jaine McDonell tiene una gran ventaja sobre el criollo en cuanto al alcance, pero esa no es una limitante para él "es cierto que Yamanaka y McDonell me llevan mucha estatura, pero no tengo miedo, nunca ha sido un problema para mi pelear con boxeadores más altos", sentenció Liborio Solis, que espera su revancha por la faja de los 52.2 KG de la AMB.