'Los Chamos' empataron ante Honduras

A falta de un mes para el Mundial de Corea Sub 20, ‘La Vinotinto sub 20’ disputó su primer amistoso en tierras centroamericanas enfrentándose a la selección de Honduras, partido que sirvió de fogueo para ambas escuadras en pro para su participación en la máxima cita mundialista de la categoría.

El partido comenzó con una novedad en el once, puesto que entre ellos estuvo el capitán de la selección sub-17 Christián Makoun quien espera aparecer en la lista definitiva para disputar el mundial sub-20. Los venezolanos tomaron el control de la esfera, cosechando oportunidades claras que no lograron ser concretadas, por otro lado la selección de Honduras buscó hacer daño al arco defendido por Wilker Fariñez, pero que no pasó a más peligro, el árbitro pitó el final del primer tiempo que finalizó en un empate parcial.

Al comienzo del segundo tiempo los venezolanos mantenían el dominio del compromiso, pero con los cambios que realizó el técnico de la selección hondureña, Carlos Tábora, le cambiaron de cierta manera la cara a su equipo, ingresando a Mario Flores por Juan Abregón al 46’ y a Rembrandt Flores por Byron Rodríguez al 70’, y que al parecer le dio un toque de suerte esos cambios ya que corría el minuto 78 el árbitro sancionaría un penal a favor de los locales, Juan Álvarez cobró pero el portero venezolano detuvo el disparo, aunque desafortunadamente el rebote le cayó nuevamente a Álvarez quien no desaprovechó su segunda oportunidad para anotar y poner la ventaja en el compromiso.

Dudamel hizo sus respectivos cambios para buscarle otra cara a su equipo: José Hernández (69’) Daniel Saggiomo (82’). Además también apareció en escena el delantero de la sub-17 Jan Hurtado (75’) quien ingresó por Ronaldo Peña. El partido parecía ir encaminado a una victoria para los hondureños, pero a falta de 3 minutos de finalizar el encuentro, Ronaldo Chacón en un mano a mano con el portero Javier Delgado, puso el empate definitivo.

El próximo partido entre estos equipos será el próximo viernes en el mismo recinto deportivo de la ciudad de Comayagua.