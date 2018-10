Carlos Rivero: "Quien vio el partido sabe que fuimos superiores"

El Carabobo FC experimentó por primera vez en lo que va de Apertura lo que es la derrota en casa la noche de ayer ante el Caracas FC. El conjunto de Julio César Bladivieso cayó con marcador de 1-2 con un polémico penal pitado en el tiempo agregado.

Carlos Rivero, defensor central del equipo granate desplegó un excelente partido y expresó en la zona mixta sus precepciones sobre el encuentro.

“Fue un resultado a consecuencia de errores nuestros, siempre tuvimos la propuesta que hemos tenido en los últimos partidos. No tuvimos tantas opciones claras, ellos se refugiaron esperando esto. Creo que fueron suficientemente inteligentes, no decayeron nunca en su propuesta a pesar de que en momentos pudieron haberse vistos sobrepasar por la situación”, consideró “Kaki” con respecto al juego del rival.

Asimismo el zaguero indiferenció la derrota como un posible bajón en el ánimo del equipo. “No veo que merme en lo anímico. El semestre pasado sufrimos un ‘mazazo’ después de un torneo bastante bueno, de llegar primeros, quedamos eliminados con el octavo y mucha gente habló de que este equipo no iba a hacer el mismo; que no que no estaba habituado a mantener la esencia ganadora y la motivación de querer estar arriba, luego hemos demostrado lo contario”.

Por la misma vía, el del dorsal ‘13’ analizó la evolución que ha transitado el Granate del torneo anterior al actual. “El equipo ha madurado muchísimo con respecto al semestre anterior, hoy estamos más curtidos, más consciente de lo que jugamos, es un formato muy distinto a lo que venía acostumbrado a jugar el jugador venezolano. Estamos bastante comprometidos en el sentido de lo que queremos. El pico de rendimiento es consecuencia de una evolución, de menos a más y creo que lo hemos conseguido (…) Hoy todo el mundo dirá que Caracas superó a Carabobo, que tumbó el invicto, pero quien vio el partido sabe lo que propusimos y que fuimos superiores. Dentro de su juego ellos acertaron y nosotros no.

El jugador valenciano destacó el trabajo que ha realizado toda la plantilla y resaltó que el equipo “calza perfecto para este sistema”. Igualmente exaltó el gran trabajo del cuerpo técnico manifestando que los buenos entrenadores son los que se adaptan a las características de sus dirigidos, y que el equipo se amolda perfecto a la idea de juego.

El conjunto del “Emperador” Baldivieso cuenta con mucha competitividad en todas las posiciones, sin embargo la más completa pareciera ser la central. El técnico boliviano suele jugar con Rivero acompañado de Fuenmayor o Hugo Soto. A pesar de ser el que cuenta con más minutos, “Kaki” considera que sus compañeros lo han hecho “tan bien o hasta mejor” y que así se demostró en el partido que estuvo ausente. Igualmente agregó esto como un plus del equipo: “Todos somos necesarios y nadie es indispensable”, concluyó.

El defensa central también envió un mensaje a los ‘granate’ que se encuentran concentrados en Honduras con la selección mundialista sub-20: “Que nos den alegría, no todos tienen el privilegio de jugar lo que ellos están jugando y es algo que tienen que aprovechar. Quizá son un tanto jóvenes, pero tienen que entender lo que se está jugando para el país y sus carreras. Es un puente muy bonito que no tuvimos todos y tienen que sacarle el máximo provecho”, dijo Rivero.