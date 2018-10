Carabobo FC se impuso a Mineros bajo una intensa lluvia de goles

Un duelo con mucho morbo iba a tener cita en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia debido a que Juan Domingo Tolisano volvía a la ciudad industrial con Mineros de Guayana para enfrentarse al Carabobo FC, oncena a la que dirigió en el torneo pasado y a la que llevó a su primera Copa Libertadores de América. Además, se preveía un encuentro con muchos goles pues son dos equipos con mucho poder ofensivo y además los guayaneses han sufrido mucho en defensa durante el campeonato.

Antes de dar el pitazo inicial, se rindió un minuto de silencio en homenaje a los asesinados durante la represión en las protestas hacia el gobierno. El partido, extrañamente, inició con muy poco ritmo; Carabobo tenía la pelota y la hacía circular pero no encontraba ningún resquicio dentro de la defensa negriazul. Por su parte los de Tolisano no exigían mucho a los granate puesto que no presionaban la salida de los dos volantes centrales del conjunto local. Esto ocasionó que hubiesen pocas jugadas de peligro en los arcos, incluso, el partido se tornaba aburrido. Lo mejor aún había que esperarlo.

Recién al minuto 14' fue que hubo una opción de gol cuando José Bández se avivó en una jugada por la banda derecha de Mineros, para luego colocar un venenoso centro para Tobar pero el delantero no logró empujar el balón. De nuevo el partido se puso lento, pocas jugadas de peligro y sólo un remate lejano del "Mono" Suárez hizo inquietar al arquero Romero. A falta de cuatro minutos del final de la primera parte llegó el "punch" de Tommy Tobar.

Un tiro libre cercano al área minerista fue cobrado con mucha clase por Eduard Bello para que el "cafetalero" incrustara el balón en la red con un soberbio testarazo que tomó a contra pie al meta. Así se fueron los dos equipos al descanso y no tardó mucho en llegar una torrencial lluvia a Valencia que se prolongó por un largo rato.

En el inicio del segundo tiempo los hombres de Julio Cesar Baldivieso salieron con las pilas recargadas, quizás fue la lluvia que los impulsó a ir con todo por otra victoria en casa. Corría el minuto 57 cuando Eduardo Bello arrancó una escapada por la banda y sirvió un precioso pase al "Mono" Suárez, quien no perdonó a Romero con un soberbio remate cruzado. Tras el gol el volante celebró de una eufórica manera y generó la bronca de Juan Tolisano, su antiguo DT y con quien tuvo un par de choques.

Carlos Suárez después de celebrar su gol / Foto: Prensa Carabobo FC

A partir de ese gol Mineros se desmoronó y el partido empezó a ser un monopolio del Carabobo FC, un monólogo total de los hombres de Baldivieso sobre el terreno de juego. Al minuto 81' el recién ingresado Cristian Novoa tuvo un pie a mano ante Romero pero su intento de batirlo por encima fue detenido por éste, sin embargo su manotazo llegó estando fuera del área. En ese tiro libre llegó el tercero.

Aquiles Ocanto remató de manera seca y potente, además contó con un desvío que hizo imposible una atajada del arquero visitante. Este es el noveno gol del "Chino" en todo el Torneo Apertura 2017. Con Mineros totalmente desajustado llegó el cuarto gol de la noche obra del "Chispa" Novoa tras una genial jugada del equipo que terminó con él empujando el balón a puerta vacía.

Con este triunfo el Carabobo FC llega a 32 puntos en el campeonato y se coloca a uno sólo del Deportivo Táchira en la primera casilla con una fecha por disputar. Por su parte, Mineros se complicó su entrada al octogonal y ahora debe ganar en la última jornada, para ligar también otros resultados.