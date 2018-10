Gerzon Chacón: "Estoy cumpliendo el sueño de todo niño tachirense"

Humildad, constancia y mucha entrega son tan sólo algunas de las características que identifican a Gerzon Chacón, un futbolista ejemplar y que sigue haciendo vida activa en el fútbol venezolano. Superar la cifra de 450 juegos disputados en medio de celebraciones, títulos y logros nacionales, además de destacadas actuaciones internacionales se dice fácil, pero el capitán tachirense se lo ha ganado a base de mucha disciplina y actitud y no en vano es uno de los máximos referentes de su equipo, con el cual ha formado parte de las páginas más gloriosas del cuadro tachirense, con el cual ha inscrito su nombre en 4 de las 8 estrellas cosechadas por su club hasta el momento.

Tras su debut el 14 de diciembre de 1997 ante el competitivo cuadro de El Vigía y bajo la dirección técnica de Carlos Maldonado, Gerzon Chacón comenzó una carrera llena de éxitos y donde tuvo pocas pasantías breves fuera de la institución aurinegra. “450 juegos con esta camiseta me llena de orgullo, de satisfacción, estoy cumpliendo el sueño de todo niño tachirense. No pensaba llegar a hacer tanta historia, pensaba en vestirla, pero me he esforzado, he tratado de no conformarme, dar siempre lo mejor en cada partido y en el entrenamiento”.

Chacón es uno de los grandes ídolos de la afición tachirense / www.deportivotachira.com

A sus 36 años de edad, el sólido lateral derecho sigue siendo uno de los máximos referentes del equipo dirigido por Santiago Escobar. “Ser parte de esta realidad, de esta historia del equipo, me da mucha alegría, además, es una muestra para los jóvenes que con responsabilidad, disciplina se pueden lograr las cosas. Esto no acaba aquí, quiero seguir jugando, continuar ganando títulos con el equipo”.

En cuanto al odioso tema del retiro, Chacón ha sido enfático en que sólo él decidirá cuando colgar las botas. “Me siento bien, siempre he dicho que yo mismo dejaré el fútbol, el fútbol no me dejará a mí. Cuando van pasando los años, vamos viendo el fútbol de otra manera, cuando llegue el momento de dar el paso al costado será cuando ya no sienta ganas de entrenar, ni tenga motivación por los partidos, saber cómo me siento físicamente para responder dentro de la cancha. Siempre aspiro a más, cuando llegué al partido 400, me propuse llegar al partido 450, ya lo logré, ahora el objetivo es seguir sumando partidos, todo de la mano con lo grupal y tratar de ser campeones, es lo que queremos”.

Gerzon Chacón quiere seguir logrando títulos con el club de sus amores / www.deportivotachira.com

Gerzon Chacón ha escrito páginas importantes del fútbol tachirense con una gran entrega a la camiseta y por el amor que siempre le ha tenido al equipo de su tierra natal. Tanto dentro como fuera de Venezuela y siempre dejando claro su gran amor por la camiseta atigrada, el lateral derecho quiere seguir logrando cosas importantes con su club y de seguir con esa gran proyección indudablemente lo conseguirá.