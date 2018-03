Ronaldo Lucena: "Si yo vine al equipo es porque tengo condiciones y debo ganarme un puesto"

Luego de haber deslumbrado junto con la Selección Nacional de Venezuela sub-20 en el Mundial de Corea del Sur, Ronaldo Lucena fichó por uno de los clubes más grandes del continente: el Atlético Nacional de Medellín, aunque no ha podido debutar bajo las órdenes de Juan Manuel Lillo debido a que llegó al club con una lesión en la rodilla y no ha terminado de recuperarse.

En declaraciones a los medios de comunicación, entre esos VAVEL Colombia, Lucena afirmó que en el club lo han recibido muy bien y que tiene grandes compañeros, de los cuales está aprendiendo y disfruta todos los momentos. "Esto es una familia en la cual el que tenga la oportunidad de jugar lo va a hacer de la mejor manera", apuntó el ex jugador de la familia llanera.

En referencia a sus problemas con el tobillo, el hermano menor de Franklin Lucena indicó que aún le falta para estar al 100% y que "por ahí el tobillo me duele un poco al girar, pero ya está mucho mejor", además acotó que poco a poco toma el ritmo para lo que Lillo requiere de él.

"Él me pide que tenga paciencia para recuperarme, no me quiere apresurar para no recaer en la lesión, de a poco el va viendo que agarro el ritmo y cuando crea que esté al 100% me tendrá en cuenta", comentó una de las figuras de Venezuela en el Mundial sub-20, sobre lo que el entrenador "verdolaga" quiere de él y le ha pedido en los entrenamientos.

Lucena el día de su presentación con Atletico Nacional / Foto: VAVEL Colombia - Juan Camilo Álvarez

En cuanto al talento que existe en el club de Medellín, sobretodo en el mediocampo, Lucena espetó que el club cuenta con jugadores de muy bien pie y de mucha calidad pero que si él llegó es porque tiene las condiciones. "estoy ansioso, cada vez que veo los partidos quería estar allá adentro. El ambiente que se vive, la hinchada. Será muy especial cuando debute", insistió el volante criollo.

Por último, aseguró que aunque aún no se haya hecho la convocatoria de Venezuela para doble fecha FIFA ante Colombia y Argentina, tiene muchas ganas de ser parte del llamado y que sería un gran paso debutar en las eliminatorias.