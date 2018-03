Reiner Castro "El fútbol de Chile es muy rápido"

Google Plus

Reiner Castro debutó en el Caracas FC en el año 2016 de la mano del director técnico Antonio Franco, luego de haber estado en la plantilla filial, y desde entonces se convirtió en un jugador importante del ataque de los "Rojos del Ávila, en especial en el clausura 2016 cuando anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias en un torneo que el cuadro caraqueño alcanzó las semifinales.

Castro, quien está concentrado con el Caracas FC en Barinas, podría ser transferido al Santiago Wanderers de la Primera B del fútbol chileno, aunque jugará la Copa Libertadores de 2018 por ser el campeón de la Copa Chile. El nacido en Orope expresó, en declaraciones a Sports Venezuela, que se siente muy feliz por esta oportunidad y que fue una sorpresa este fichaje al extranjero.

"La verdad es que no me lo esperaba, fue una sorpresa porque yo pensé que me quedaba. Estaba de cumpleaños y fue el mejor regalo", comentó el delantero de 24 años, quien ya ha jugado más de 50 partidos con el Caracas FC y ha anotado 15 goles, además de siete asistencias.

“No tengo 19 o 20, ya tengo 24 años, esperaba esta oportunidad. Ojalá pueda llegar y hacer lo mío, marcar goles, poder brillar allá. El fútbol de Chile es muy rápido y creo que eso me favorece", aseguró el tachirense, quien sería estaría llegando a Wanderers bajo préstamo de club de la capital de Venezuela y tendría una opción de compra para ejercer en caso de tener un buen rendimiento.

Además, también se conoció que el delantero Ronaldo Chacón, subcampeón del mundo sub-20 con la selección de Venezuela, también podría dejar al Caracas FC en este mercado de traspasos, lo que obligaría al equipo a buscar un nuevo refuerzo en la parte ofensiva para afrontar la temporada 2018 del fútbol venezolano y la Copa Sudamericana.