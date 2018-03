Previa: Deportivo Macará vs Deportivo Táchira, inicia el sueño copero

Google Plus

El 22 de enero de 2018 se dará inicio a una nueva edición de la Copa Libertadores cuando en el estadio Bella Vista de Ambato se enfrenten el Club Social y Deportivo Macará de Ecuador y el Deportivo Táchira de Venezuela en la primera fase de la mayor competición de clubes de Conmebol.

Para la institución ecuatoriana será su primera participación en la Libertadores, mientras que el conjunto atigrado es el club venezolano con más participaciones en este torneo. Macará obtuvo su cupo gracias a que culminó en el cuarto lugar de la tabla acumulada 2017 del fútbol meridional, mientras que el Deportivo Táchira cerró en la segunda posición en el temporada del torneo venezolano y también consiguió su boleto a esta fase de la competición.

Esta llave que arrancará en la ciudad de Ambato el día 22 de este mes, se cerrará en San Cristóbal el 26 cuando disputen el encuentro de vuelta en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, casa del "Carrusel Aurinegro".

Un debut con mucho tiempo de espera

El Club Social y Deportivo Macará tiene 78 años de historia y esta será a penas su primera participación en la Copa Libertadores, enfrentando justamente a un habitual de esta competencia como el Deportivo Táchira que participará por vez número 21 en este torneo. Lo del club de Ambato fue histórico para alcanzar esta oportunidad de ir a la Libertadores.

En la última jornada del torneo ecuatoriano se enfrentaba en Guayaquil ante Barcelona SC con ambos clubes luchando por ese último cupo para el torneo internacional y Macará hizo historia al vencer al equipo semifinalista continental en ese año, gracias a un gol de Diego Benítez, como visitante y así alcanzar por primera vez en 78 años llegar al mayor torneo del continente.

CD Macará listo para enfrentar al Táchira / Foto: Wilson Pinto

Para 2018, Macará contrató al argentino Ricardo Acosta y al paraguayo Marcos Miers y a los ecuatorianos Jeison Domínguez, Orlín Quiñones o Elvis Patta para enfrentar al Deportivo Táchira en la primera fase de la Copa.

No se permite otro naufragio

En el 2017 el Deportivo Táchira participó en esta misma fase de la Copa Libertadores, en la cual cayó ante el Deportivo Capiatá de la liga paraguaya a pesar de haber hecho un gran esfuerzo económico en cuando a traer jugadores y de trabajo al realizar una sólida pretemporada en la previa a ese partido, sin embargo los atigrados no lograron vencer al equipo guaraní.

En el 2018 la dirigencia tachirense volvió a esforzarse por armar un equipo para disputar este torneo, además organizó una pretemporada en la ciudad de Medellín para que el equipo tomara roce internacional antes de este duelo y en suma se preparara para jugar en la altura.

Almirón en uno de los encuentros de pretemporada / Foto: Prensa Deportivo Táchira

Sergio Almirón, Jan Carlos Vargas y Maximiliano Cantera son los refuerzos internacionales del Deportivo Táchira para el 2018, incluso Vargas es jugador de la selección de Panamá. Pero también sumó jugadores importantes en Venezuela como Johan Moreno, Luis Carlos Melo o Jonathan España, sin embargo sufrió una importante baja en la ida de Samuel Sosa que se marchó a Tálleres de Córdoba y en el defensor colombiano Yúber Mosquera que se marchó a Ecuador.

En los partidos de preparación en la capital antioqueña, el "Carrusel Aurinegro" solo fue derrotado en una ocasión, en uno de los encuentros ante Itagüi Leones, mientras que en otro consiguió un empate y otra salió victorioso. A Envigado FC lo venció dos veces, ante Deportivo Indepiente Medellín ganó una vez y la otra empató, mientras que a Rionegro Águilas le ganó en dos ocasiones, resultados que dejaron satisfecho a Francesco Stifano, DT atigrado.

Declaraciones Previas

Francesco Stifano, DT del Deportivo Táchira, aseguró que el grupo de jugadores está listo para afrontar la cita internacional ante el Club Social y Deportivo Macará. "El ritmo que tienen los jugadores va a ser importante para el partido”, expresó. A su vez, Stifano comentó que está convencido que su equipo va a jugar un gran partido, sabiendo que tendrán enfrente en gran rival.

Foto:

“Los resultados afianzan la idea que estamos trabajando, jugamos partidos de mucho nivel a más de 2300 metros de altura”, aseguró el DT sobre la preparación en Medellín que simulan lo que será el encuentro en la ciudad de Ambato, que se encuentra 2580 metros sobre el nivel del mar.

Por parte del Deportivo Macará el jugador argentino, Ricardo Acosta, quien es uno de los nuevos refuerzos del equipo, expresó que a cualquier jugador de fútbol le motiva un torneo internacional. Asimismo, el delantero Juan Tévez dijo que “el cuerpo técnico vio lo que nos faltó en el campeonato pasado y lo reforzó”.

Arbitros del partido

Para el encuentro de ida que se disputará en Ecuador, la Conmebol designó jueces colombianos para impartir justicia. La organización del torneo nombró a Andrés Rojas como juez principal y estará acompañado por John León y Wilmar Navarro, mientras que el cuarto árbitro será Carlos Betancur, todos de nacionalidad colombiana.

Mientras que para la vuelta que se jugará en San Cristóbal, los encargados de impartir justicia vendrán desde Perú, pues Conmebol confirmó a Michael Espinoza, Víctor Ráez, Michael Orué y Joel Alarcón como jueces, todos peruanos.

Parte médico

El Deportivo Táchira tiene tres bajas confirmadas que no viajaron a Ecuador por estar lesionados: José David Contreras,Franklin González y Cesar Martínez, quienes no serán de la partida y no subieron al avión para ir a suelo ecuatoriano. Mientras tanto, Paul Vélez, DT de Deportivo Macará si tendrá disponible todo su equipo para enfrentrar este compromiso.