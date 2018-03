Mauro Cichero: "Es un sueño mio ir a la selección"

Google Plus

Mauro Cichero fue elegido el pasado viernes por el Fútbol Club Dallas en el Superdraft de la Major League Soccer, primera división de los Estados Unidos, a pesar de que todavía está en el proceso de recuperación de una lesión sufrida en octubre del año pasado.

Las condiciones demostradas por el atacante de 22 años con el equipo de la Universidad Metodista del Sur motivaron a que los "Vaqueros" decidieran esperarlo. Así, el hermano de Alejandro y Gabriel Cichero, ex seleccionados de Venezuela, está a un pasito de la primera división de los Estados Unidos.

El espigado delantero compartió su emoción por la noticia, pero reconoce que no le sorprendió demasiado: “Estoy muy contento de que FC Dallas me eligiese en el draft. Estuve hablando con el club antes y supe que estaban interesados, así que no fue una sorpresa del todo”.

Cichero, fue la 29° selección general del draft y a pesar de estar lesionado en la ultima parte de la campaña universitaria, en Dallas le hicieron un seguimiento.

En cuanto a su recuperación Cichero afirmó que “va muy bien. Hoy (21 de enero) se cumplen dos meses desde la operación y ya tengo muchas ganas de volver, pero aún quedan unos meses” por delante. “Mi expectativa para esta temporada es recuperarme del todo e intentar ayudar al equipo como pueda”, agregó el joven delantero, hijo de Luigi Mauro Cichero, quien también defendió la camiseta de la selección nacional de Venezuela.

Y llegar a la MLS podría acercar a Mauro Cichero al radar de la Vinotinto algo que obviamente le genera mucha ilusión al nacido en Oklahoma. “Crecí viendo a mis hermanos con la Vinotinto, es un sueño mío ir a la selección. Espero que cuando vuelva a los terrenos pueda impresionar lo suficiente para estar en consideración”, cerró el joven.