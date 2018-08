Resumen Venezuela 1-3 México  fútbol femenino Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018

Google Plus

90+3 Finaliza el partido, Venezuela va por la medalla de bronce, México continua invicta

90' Se cumplen los 90 minutos, se suman 3 minutos más

87' Venezuela con más ganas que fútbol intenta desesperadamente buscar el descuento. Pero México sigue dominante

83' Segundo cambio de Venezuela, sale Astudillo de gran partido y entra Yerliane Moreno

82' Gol de México, error garrafal de Castro que haciendo el saque se lo pegó en la espalda a la delantera mexicana Franco, el balón le quedaba muy bien a Franco que remato casi sin portera

80' México agota el tercer cambio, sale Ocampo y entra Jaramillo

74' Recupera el control del encuentro México

73' Se salva Venezuela, nuevamente se despista Gutiérrez y Sánchez le gana la espalda, el remate se marcha por arriba

71' Gol de México, Gol de Sánchez 2-1

69' Se viene el segundo cambio de México, deja la cancha Rangel y entra Nieto, al mismo tiempo se produce el primer cambio de Venezuela, se retira Ysaura Viso e ingresa Karla Torres

66' Parece que Venezuela domina ahora las acciones

62' Primer cambio para México, sale Corral y entra Franco

61' El remate de Deyna se estrella en la barrera

60' Tiro libre peligroso a favor de Venezuela

59' Venezuela super motivada tras el empate

54' GOOOOOOLAAAAAZAAAAAZAZOOOOO DE VENEZUELA, GOL DE VILLAMIZAR. Mas de 25 metros de distância lá portera no tuvo nada que hacer. Por toda la escuadra

46' Arranca el segundo tiempo y triple oportunidad para Venezuela, baloncesto al vacío para Viso quien inteligentemente espera la llegada de Paola Villamizar por el centro del área, la 7 se acomoda le pega y el balón se estrella en el travesaño. El rebote le cayó a Deyna que de una impactó pero la portera detuvo. La tercera le volvió a caer a Deyna y su remate fue sacado por una defensora en la raya

45+1' Finaliza el primer tiempo, los primeros 30 minutos fueron para México, Venezuela logró reponerse y al final casi empata. México arriba 1-0 con gol de Ocampo

45' Este primer tiempo irá hasta el minuto 46

43' Venezuela sigue mejorando en los últimos minutos del primer tiempo

41' Córner para México que logra llegar conectar con una cabeza de su compañera, pero el remate salió muy centrado a las manos de Castro

40' Nairelis Gutiérrez más firme en defensa que lo que había demostrado el resto del campeonato

38' Las vinotintos parecen animarse a presionar la salida de México, y eso las está incomodando

37' Venezuela parece espabilar un poco desde el minuto 30

35' Petra Cabrera sigue siendo fundamental en la defensa vinotinto, evitó que Johnson se acomodara para marcar el 2-0

33' Disparo lejano de Altuve que se marcha por encima del horizontal. Venezuela mostró un poco los dientes los últimos minutos

32' Una nueva jugada de peligro tras una mala salida de México, Altuve cabeceó dentro del área para Viso quien se lanzó en plancha pero estaba muy cerca de la portero que evitó el tanto del empate

31' Primera gran jugada para Venezuela de contragolpe, Astudillo cortó un balón en la mitad de la cancha y se fue velozmente al ataque, le entregó un pase casi perfecto a Viso quien se metió al área y con la salida de Santiago evitó el gol vinotinto

30' México ampliamente superior, si logra mantener esta mínima ventaja será importante

26' Gol de México, Gol de Ocampo, tras centro de Sánchez y una mala salida de Castro, el balón le quedó servido para que Ocampo casi a puerta vacía la mandara a guardar

25' TAPAAAADOOOOON DE CASTRO. la portera venezolana evita nuevamente la caída de su arco tras un remate de Sánchez

24' Remate de Corral que sale muy débil, fácil para Castro

23' México retoma el control del balón y es casi total, Venezuela solo ve como el balón circula en las piernas de las jugadoras mexicanas

20' Rodríguez con graves problemas para detener a Johnson por izquierda que es muy veloz

17' La más clara en defensa por Venezuela es la central Petra Cabrera, se anticipa con mucha inteligencia y sale con mucha elegancia, salvando las distancias, muy al estilo Beckenbauer

16' Con dificultades México defiende el córner, Venezuela parece sacudirse un poco el dominio de las manitas

15' Tiro de esquina para Venezuela

14' Deyna con la posibilidad con un tiro libre cerca de la portería de México, desaprovecha la oportunidad Venezuela

13' Rodríguez por la banda izquierda de Venezuela está teniendo muchos problemas para detener los ataques de México

11' Hasta ahora el dominio de México es total, Venezuela no logra sacudirse el dominio y no da más de 5 pases seguidos

10' Córner para México, mantiene el dominio ante las criollas, despeja bien Venezuela

7' Venezuela intenta sacudirse el dominio de las mexicanas

5' PARADÓOOOOON de Castro, Rodríguez pierde un balón y comprometió a la defensa venezolano. Ocampo se metió al área y dispara muy cómoda de pierna zurda. Castro muy bien ubicada, desvía el balón a corner

2' México hasta hora domina las acciones, Venezuela se repliega bien

Iniciaron las acciones, Venezuela de vinotinto, México de blanco

Ya solo faltan 15 minutos para el inicio del encuentro, pendientes que estaremos llevando las incidencias

Alineaciones confirmadas: México



Santiago; Orejel, Murillo, Ferral, Robles; Antonio, Rangel, Corral, Sánchez; Ocampo y Johnson

Alineaciones Confirmadas: Venezuela



Portera: Lisbeth Castro

Defensas: Nairelis Gutiérrez, Petra Cabrera, Nubiluz Rangel, María Rodríguez

Mediocampistas: Paola Villamizar, Maikerlin Astudillo, Marialba Zambrano, Oriana Altuve

Delanteras: Ysaura Viso y Deyna Castellanos

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Venezuela vs México en vivo, perteneciente a las semifianles de los JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Moderno de Barranquilla a partir de las 17:00 horas.

El último enfrentamiento entre el Venezuela y el México en vivo, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se dio casualmente en esta misma ciudad de Barranquilla en los Juegos de Cartagena de Indias en 2006, donde Barranquilla fue una subsede y el fútbol femenino se jugó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez donde Venezuela resultó ganadora por 0-1.

El Estadio Moderno "Julio Torres" es la cuna del fútbol colombiano, el complejo fue refaccionado para la realización de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, para recibir al Fútbol Femenino y al Rugby 7 y cuenta con grama artificial. Además cuenta con una capacidad de 2.200 espectadores

Venezuela viene de un torneo irregular donde su clasificación a esta instancia dependía de un milagro y justamente así fue, Jamaica derrotó al equipo local (2-1), lo que le permitió a las criollas clasificar a semifinales por diferencia de gol

México por su parte, llega a este partido Venezuela vs México en vivo con el rol de favoritas, tras la haber logrado clasificar de primeras en su grupo y teniendo un juego más directo y efectivo que las venezolanas

Foto: Carlos Puche (IND)

Atentos en el partido Venezuela vs México en vivo a: la Jugadora DEYNA CASTELLANOS de Venezuela. Quien a pesar de no estar en la mejor forma, siempre es una jugadora peligrosa y con la portería entre ceja y ceja, motivo por el cual, la defensa mexicana no podrá dejarla sin marca en ningún momento, porque en una baldosa es capaz de muchas cosas. Peligrosa la atacante venezolana.

Atentos en el partido Venezuela vs México en vivo a: la Jugadora VERÓNICA CORRAL de México. La delantera Méxicana es letal en el área y es muy veloz, junto a Katlyn Johnson llevan mucho peligro a las defensas enemigas y ambas tienen dos goles en lo que va del torneo.

Posterior al encuentro ante Costa Rica, el entrenador estuvo en Rueda de prensa en la cual, habló de la clasificación del equipo a estas instancias: “Sí fue un golpe de suerte que hayamos pasado por cómo se dio el transcurrir del grupo. Nosotros llegábamos a Barranquilla con la meta de buscar la victoria con Jamaica, que era el primer partido, importante, después intentar hacerle un buen partido a Colombia, que es una potencia en Sudamérica, y por último sacarle los puntos a Costa Rica, pensando en que ese era el partido plus que al final nos iba a dar la clasificación. Al final no se dio cómo pensábamos, pero no contábamos con los otros resultados que Costa Rica se paró muy bien contra Colombia, después Jamaica fue aguerrida contra Colombia, planteó algo bueno; ese partido nos dio la clasificación a la segunda fase.