Arquímedes Figuera denunció insultos xenófobos en Perú

Arquímedes fue blanco de malas palabras y malos tratos luego de que el principal del cotejo le sacara tarjeta roja al minuto 74 de juego, compromiso en el que su oncena cayó derrotada ante el Melgar de Arequipa por marcador de 2-1.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social Instagram, el jugador vinotinto señaló que se siente orgulloso de su nacionalidad y criticó que le pidieran que se dedique a vender arepas, una de las comidas típicas de Venezuela y que muchos peruanos ya disfrutan en las calles de toda la nación, gracias al impacto cultural que ha tenido para Perú, la amplia migración de venezolanos en los últimos años.

“No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago con orgullo”, destacó el internacional venezolano, que acompañó su mensaje con una bandera de Venezuela para posteriormente privatizar su sitio oficial en el popular sistema.

Figuera no especificó la procedencia de los insultos, pero de inmediato hubo páginas digitales de algunos sectores en la hinchada del Universitario, que solicitaron a sus seguidores que respeten al centrocampista y recuerden sus buenas actuaciones dentro de la cancha.

“Hay que decirle NO a los comentarios que ofenden a nuestros jugadores. Más aún si son jugadores extranjeros que sacrifican todo por llegar al club”, subrayó el mensaje publicado en el portal de la Asociación Hincha Crema. Por su parte, los dirigentes del Universitario de Deportes, no se han pronunciado hasta el momento con respecto al maltrato ofrecido al centrocampista de contención.

Figuera, que llegó a Universitarios en 2017 procedente del Deportivo La Guaira en la Liga FutVe, tuvo que abandonar las acciones tras agredir a un rival en la primera jornada del torneo clausura de Perú y que su equipo ganaba por la mínima diferencia.

Tras su salida, los de Arequipa lograron remontar el marcador, con lo que el popular equipo crema, que dirige el chileno Nicolás Córdova, no logró salir aún de las peligrosas zonas del descenso.