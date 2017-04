Arace: "Tenemos que trabajar duro para salir adelante"

Google Plus

FOTO: CARACAS FC

“Sabemos que el empate es amargo, en casa estamos obligados a sumar de a tres. Sin embargo, a pesar de no haber conseguido la victoria seguimos invictos, eso es un gran punto a favor, no hemos perdido en el Olímpico”, afirmó el atacante del Caracas FC, Rafael Arace, que entiende la capacidad que tiene el equipo de Noel Sanvicente y que necesitan comenzar a ganar para no alejarse de la lucha por un puesto en el octogonal final del Torneo Apertura.

“Los Rojos del Ávila” se ubican en la decimo primera posición de tabla con 11 puntos en ocho partidos disputados muy cerca del Atlético Venezuela, que se ubica en el octavo lugar con 13 puntos y dos partidos más que el equipo de “El Chita” Sanvicente. La paridad del torneo y la irregularidad son las principales causas que gran parte de los equipos aun tengan posibilidades de clasificar.

“Tenemos que trabajar duro para salir adelante. Debemos mantener el invicto en casa, tenemos cinco partidos seguidos sin perder, no es cualquier cosa. Ya llegará el momento en donde podamos sumar de a tres cinco o seis partidos consecutivos y lograr meternos en la pelea de los ocho primeros, es lo que queremos”, aseveró el ariete del Caracas FC, que viene de conseguir un empate in extremis contra el Deportivo Anzoátegui en condición de local.

“Intentaremos dejar el arco en cero, es algo que nos está faltando. Todos debemos defender, nosotros los delanteros somos los primeros defensores. Es primordial que no nos conviertan, pues sabemos que en ataque los goles llegarán, tenemos delanteros de primer nivel”, concluyó Arace.

El Caracas FC se enfrentará al Portuguesa FC del estratega Carlos Horacio Moreno en condición de visitante, con la necesidad de ganar y de mostrar el estilo de juego que quiere plasmar “El Chita” Sanvicente en la cancha.