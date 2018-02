Google Plus

Con esta frase motivadora, en las comodidades del Hotel Marriot de Catia La Mar, Carlos Ríos, nativo de ‘La Isla del Encanto’, Puerto Rico, se expresaba de manera sorpresiva y un poco asombrado al responder que significa el béisbol para él, “Para mí el béisbol es lo que me hace levantar todas las mañanas y me apasiona porque sé que no importa cuál sea el esfuerzo, nunca voy a conquistar el béisbol”, comentó Ríos agregando que la pelota lo motiva a entender, a vivir, a trabajar y a disfrutarla.

Ambiente musical y caía la noche en el lobby del hotel cuando el directivo de IPL empezó a mencionar el hecho de ayudar a peloteros en su desarrollo para conseguir una firma en el béisbol organizado, “Estos niños a una corta edad sueñan y muchas veces no tienen personas que le faciliten la oportunidad de hacer esos sueños realidad”.

El boricua comenta que se siente privilegiado al tener la oportunidad de formar a un niño, que ha soñado, pero no tiene los recursos ni los medios para formarse como pelotero, “Decirle a ese pelotero, ¿Sabes qué?, vamos a ser participe contigo en ese sueño. Ver ese pelotero desarrollarse desde el primer día hasta el día de su firma y luego seguirlo viendo crecer hasta llegar a Grandes Ligas, para mí, esa es la satisfacción y el entendimiento mayor que podemos tener con esos niños”.

Llegó el momento de hablar sobre el plato fuerte de la mesa, IPL:

¿Qué significa IPL para usted?

IPL para mí es un grupo de personas que confeccionaron una vitrina para darle la oportunidad a Major League Baseball de evaluar a nuestros jugadores.



¿Cómo describe el primer showcase del 2018 de IPL en Venezuela?

Me siento bien contento, bien satisfecho, fue un evento muy bonito, bien organizado. Los muchachos jugaron una pelota fuerte, se jugó con mucho dinamismo y lo más importante es que se enseñó mucho talento.



¿Firmaron jugadores en ese evento?

Si, varios jugadores firmaron, muchos peloteros incluso solo cerraron con la organización al solo estar presente en el roster por lo que pidieron que esos peloteros ni se molestaran en participar en el evento, fíjate la importancia que tuvo todo.



¿Cómo fue la presencia de los scouts?

Los scouts se portaron a la altura, estuvieron los tres días alrededor de 5-7 scouts por las 30 organizaciones de Grandes Ligas.



¿Volverán a realizar un IPL en La Guaira?

Sin duda que sí, toda la comunidad de La Guaira nos dio un aporte y un apoyo increíble. También tenemos pensado ampliar este evento en distintas ciudades del país como Maracay, Barquisimeto, Maracaibo y Puerto La Cruz, incluso en Margarita.

Al preguntarle al señor Ríos sobre sus nuevos proyectos comentó entre risas, “Soy un hombre de muchas funciones”. Sus trabajos más cercanos se encuentran la exportación de peloteros al béisbol japonés, “Tengo un proyecto con los Tokyo Giants, de llevar peloteros ‘relief’ entre 20 y 23 años para que tengan una segunda oportunidad”.

De igual forma, aprovechó e hizo énfasis en el reto que será formar parte de Rep1 Baseball, “Esta compañía de Estados Unidos, que me acaba de nombrar Vicepresidente de las Operaciones Internacionales, se basa en los peloteros post firmados, ya que después que firman, ellos necesitan una agencia en Estados Unidos y estamos tratando de seleccionar, de este mismo grupo de IPL, tanto de Venezuela como República Dominicana, un grupo selecto para representarlos en los Estados Unidos”.

Con este reto, Carlos Ríos busca seguir asesorando a IPL Venezuela e IPL República Dominicana y dar lo mejor de él, “Sé que no importa el esfuerzo y con la dedicación que lo haga, nunca voy a poder alcanzar el béisbol y eso es lo bueno”.

Para culminar esta lujosa y enriquecedora entrevista, se le pidió al puertorriqueño que con una palabra u oración se describiera asimismo:

“Dedicado…por el compromiso y el agradecimiento que le tengo al béisbol”.

Carlos Ríos | La Guaira / 17-02-2018.