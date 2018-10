A Walter Ayoví le gustaría retirarse en Monterrey

Luego de un pequeño lapso de vacaciones, el conjunto de Rayados ha regresado a los entrenamientos de cara a lo que será una nueva campaña, el Clausura 2017 que dará inicio en el mes de enero.

Este miércoles compareció en conferencia de prensa el mediocampista ecuatoriano, Walter Ayoví, donde habló sobre lo que será el próximo semestre del conjunto albiazul, luego del fracaso en el torneo de Apertura.

“Yo creo que por todo lo que pasó, la presión siempre ha existido aquí y ahora va ser la misma. Nuestra propuesta es tratar de alcanzar la mayor cantidad de puntos que nos permita la clasificación y después pelear el título como lo harán todos los demás equipos”.

El sudamericano consideró que la exigencia siempre ha sido al máximo en Monterrey pero dijo que el equipo trató con todo en la campaña anterior y el tema de la falta de contundencia fue clave para no avanzar a la Liguilla (misma que aún no concluye)

“La competencia siempre va a ser sana, en lo personal me siento bien. No sé de qué parte me va a tocar apoyar al equipo pero en la que esté siempre daré el cien”.

Ayoví dejó en claro que le gustaría terminar su carrera en Rayados: “Uno busca eso pero luego hay otras cosas que pasan dentro del futbol. En lo personal he tratado de dejar en mi carrera un legado, si me toca retirarme aquí es algo que lo he intentado buscar y si no pues donde me toque retirarme, con mucho orgullo lo voy a hacer”.

Walter comentó que aún faltan semanas para confirmar en su totalidad el armado del equipo que es dirigido por Antonio Mohamed y estará a la disposición de lo que dicte el club de la Sultana del Norte: “Me siento muy bien como para seguir jugando”, finalizó.