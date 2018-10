Joel Sánchez: "Al plantel le viene de maravilla guardar el cero"

Parece que los vientos en el entorno de la Universidad de Guadalajara poco a poco comienzan a ser amistosos. Este domingo vencieron (1-0) al FC Juárez con anotación del mediocampista Jorge Mora, con colaboración del guardameta Cirilo Saucedo. Con el triunfo de este medio día la UDG avanza al tercer lugar general y la confianza en el grupo florece con cada victoria, ahora tendrá una semana "larga" para trabajar y preparar el siguiente encuentro donde visitarán el Estadio Héroe de Nacozari casa de los Cimarrones de Sonora.

Esta tarde Joel Sánchez no tuvo miedo en las modificaciones que hizo al ataque (Amador, Damián y Romo), aunque para propios y extraños fueron demasiado atrevidas dado que los locales tenían ventaja mínima en el marcador y los cambios vinieron en los últimos minutos. "Son cuestiones que nosotros vemos en la semana, a lo mejor ustedes no conocían la posición de Damián que es centro delantero, fue goleador en la Segunda División con ocho goles y varias asistencias. Lo que yo quería era tener la pelota con el 'Chimpa' (Amador), desgraciadamente no tuvimos el control del balón porque ellos se volcaron al frente, que es muy normal. Después el tercer cambio que fue Romo, lo hice para alejarlos y que descargara con los hombres frescos. Normalmente yo hago los cambios en ofensiva, eran tres delanteros y busque finiquitar el partido para ganar en tenencia de pelota pero desgraciadamente no se dio", concluyó Sánchez su primera opinión.

Las tres primeras jornadas no han sido de buen comienzo para Ismael Valadéz, puesto que el goleador de los 'Melenudos' se ha ido sin anotar y la campaña pasada logró la gran cantidad de diez goles. Dicha situación llegó a producir algunos abucheos cuando fue sustituido en el juego de hoy por dos jugadas claves que tuvo, pero para Joel no hay ninguna presión aún para el mexiquense porque ha demostrado en el último año y medio de lo que es capaz de hacer, tanto así que en su etapa con Cafetaleros logró el título de goleo en está 'Liga de Plata'.

"Si me preocupa la contundencia, porque el equipo el torneo pasado tenía mayor contundencia, pero me preocupa también que no tuviéramos solidez de eso adolecimos. La temporada anterior nos llegaban una y era gol, ahora el equipo ha sido solvente atrás y hay que resaltar que en los últimos tres juegos tenemos un gol en contra. Hay cosas por resaltar, por valorarle al equipo y dejar de lado que tenemos que mejor en contundencia para hacer valer más la condición de local. Y a mí parecer el dominio que tuvimos contra Ciudad Juárez". Con esto terminaron las palabras del técnico universitario que se afianza en el puesto pero aún hay muchas cosas que mejorar día a día en los entrenamientos y se demuestre en el día de partido.