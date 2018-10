El 'Turco' Mohamed confirmó par de bajas para enfrentar al América

Con un par de bajas importantes, Rayados cerró su preparación y realizó el viaje a la capital del país para medirse este sábado a las Águilas del América en duelo correspondiente a la doceava fecha del Clausura 2017.

El timonel albiazul, Antonio Mohamed, previo a emprender el vuelo a territorio capitalino, compareció en conferencia de prensa para dar sus puntos de vista sobre el cotejo ante los de Coapa.

“Sabemos lo que representa ganarle al América, estamos enfocados en el objetivo nuestro que es calificar, terminar entre los primeros lugares y buscar el campeonato. Para nosotros es un parámetro muy bueno, jugar de visitante con América y poder ratificar lo que venimos haciendo en casa”.

El ‘Turco’ no quiso entrar en el trance de la melancolía y demás, luego de lo que su paso por el cuadro azulcrema donde logró su último título como estratega: “Para mí eso ya es historia del pasado, creo que no es importante hablar de ese tema, es más importante hablar de Monterrey. Dejé mi historia ahí, ya lo que pasó, pasó”, agregando que no le interesa lo que es el momento que viven las Águilas donde tienen una presión importante por sumar y pensar en calificar.

“Venimos preparando este partido desde hace dos semanas, no vamos a utilizar a todos porque el miércoles tenemos un partido importante. Nos toca salir y llegó el momento para sacar un buen resultado”.

‘Tony’ confirmó que Edwin Cardona a pesar de que quería hacer el viaje y ver acción ante los capitalinos, le dio descanso pensando en lo que será el compromiso ante Chivas en la Copa MX. Además otro elemento descartado es el zaguero naturalizado mexicano, José María Basanta.

“El darle una posibilidad que compitan por un lugar a varios jugadores nos ha dado una buena dinámica dentro de la cancha. Se genera una buena competencia interna y esto genera que ninguno se sienta titular seguro”, finalizó.