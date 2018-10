Avilés Hurtado está listo para regresar con Rayados

Luego de estar ausente por cuestiones de lesión, el atacante colombiano de Rayados, Avilés Hurtado, está prácticamente de regreso para ser parte de la recta final de la Fase Regular del Apertura 2018 donde el cuadro regiomontano buscará una nueva clasificación a la Liguilla del futbol mexicano.

En rueda de prensa, el delantero sudamericano manifestó el cómo se siente y cómo fue el trabajo de recuperación para que llegue a estar lo más pronto posible al 100%.

“Creo que he pasado momentos difíciles pero eso es parte del futbol. El partido vs Toluca va a ser muy difícil, vamos a salir a ganar porque es lo que necesitamos. Lo único que me hace falta es jugar, tener participación, agarrar más ritmo y en lo personal me siento muy bien y con muchas ganas de empezar otra vez”.

Con respecto a las distintas lesiones que se han presentado en este semestre en el conjunto de Monterrey, Hurtado opinó al respecto: “Creo que ha sido una mala racha en esa parte, los temas musculares pasa más por el tema porque en lo personal uno quiere jugar y no se quiere perder ningún partido. De repente se encuentra uno con mucha fatiga y no quiere descansar, eso es parte del juego. Estamos fortaleciéndonos de la mejor manera, trabajando al 100% y esperemos estar todos para aportarle mucho al equipo”.

Al igual que Stefan Medina, Avilés reconoció que el sistema de línea de cinco ha funcionado de buena manera dando resultados pero se dijo consciente de que al retorno de los lesionados, el mismo pudiera cambiar y habrá que esperar qué decisión toma el timonel Diego Alonso.

Finalmente sobre la ausencia de Rogelio Funes Mori debido a que se fue expulsado en el último compromiso de Liga, su compañero en el ataque dijo: “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros pero Monterrey siempre tiene elementos de mucha calidad que lo pudieran suplir de buena manera. (Guillermo) Madrigal viene haciendo las cosas bien, es una buena oportunidad para él y esperemos que la aproveche”.