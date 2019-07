Omar Bravo no descarta regresar a las canchas

Después de haber recibido un homenaje por su trayectoria en el futbol mexicano en el juego del 45 aniversario de los Leones Negros. Omar Bravo que se integró desde hace unas semanas al equipo de la U de G, en un puesto de asistente, dejó abierta la puerta a volver al futbol profesional, en este mismo torneo de Ascenso que está a días de comenzar.

"Hay que prepararse muy bien, para ser sincero durante la semana no es lo mismo estar desde otro lugar cuando ya empieza a ser lo que te demanda el futbol, las piernas empiezan a reaccionar diferente. Por eso hay que ser prudente y tenerle mucho respeto a este deporte. Para poder entrar a jugar otra vez, tengo que prepararme igual o mejor que ellos, que ya tienen un rato trabajando, pero no lo descarto, la verdad", puntualizó Omar Bravo.

Fue en noviembre de 2018 cuando el delantero de Los Mochis anunciara su retiro del futbol, precisamente en el Estadio Jalisco, al que nombró la catedral de Guadalajara y un símbolo de la capital de Jalisco. Agradeció el homenaje que le otorgó la Universidad de Guadalajara por estar en esa fecha tan especial para el equipo y jugar unos minutos.

Esto explicó Bravo de la nueva etapa que vive con el equipo de Leones Negros, ahora desde la banca. "Hay que sacar el título primero que nada, aquí en este mes y medio he aprendido muchas cosas con Ricardo (Rayas) y su cuerpo técnico. Hoy me toca jugar en el aniversario, uno siempre tiene la ilusión de jugar, pero voy por partes, no me voy apresurar. Tengo un proyecto de vida que elegí hace un año que me retiré y sigo pensando lo mismo", declaró Omar.

Como punto final, habló del cambio en la directiva que se realizó en su equipo formador: Chivas, que ahora es presidente: Amaury Vergara. "No he tenido trato con él, lo conozco desde muy chico, lo vi crecer junto con su papá. No sé ahora cómo esté gestionando sobre el Guadalajara. Yo a Chivas le deseo lo mejor, tengo o tenía una relación con Jorge, no sé cómo esté, pero le deseo que esté bien".