Rayadas suma de 3 en casa ante las ahora sótaneras

Las regias debutaron en casa en este nuevo torneo y lo hicieron consiguiendo la victoria aunque fuera ante el último lugar de la tabla en lo que fue el cierre de la tercera fecha en el fútbol mexicano en la categoría femenil.

Después de un complicado inicio donde Rayadas sumó 3 puntos de 6 posibles con la victoria ante San Luis y la dolorosa derrota en Quéretaro volvieron a su querido “Gigante de acero” y también volvieron a la victoria. Hablando de regresos destacamos a Alejandría Godínez quien a diferencia de sus compañeras Rebeca Bernal la capitana y Mariana Cadena, ya pudo hacer presencia en la convocatoria para este lunes.

Ante las bajas Eva Espejo compuso un once inicial similar al que había utilizado para arrancar la temporada, oncena que le hizo ser el equipo más peligroso de los primeros minutos donde la más activa fue la norteamericana Christina Burkenroadquien buscaba su cuarto gol del torneo en uno de los mejores inicios de temporada que se le recuerdan.

Tanta fue la insistencia de las locales que al minuto 14 “la joyita” Aylín Aviléz anotaba para abrir el marcador en un disparo potente desde fuera del área con el que consiguió vencer a la guardameta poblana Karla Morales quien después de unos minutos aparecería con una estirada para evitar el segundo de Aylín.

Las enfranjadas buscaban pero no encontraban por donde competirle a las regias dentro del terreno de juego y estás implantaron un dominio de la pelota y de oportunidades durante el primer tiempo parecía que Eva Espejo no quería una repetición de lo que paso ante Querétaro donde su equipo dominó la primera parte pero acabó no solo sufriendo en el final sino que lo acabo perdiendo por fallas en la definición de sus delanteras.

Pasada la media hora Karla Morales evitaba el segundo con una atajada saltando para desviar el intento de Mónica Flores, sin embargo, los intentos de la guardameta mexicana por más que seguían no iban a poder evitar el 2-0 pues Christina Burkenroad era la encargada de ampliar la ventaja cuando se cumplían los 45 minutos a través de una definición dentro del área chica tras un rebote que dejó libre la portera de La Franja.

Terminaba el primer lapso con un alto dominio de las locales que se adelantaban 2-0 en el marcador y con la ventaja los equipos movían sus fichas, Puebla reemplazaba a López, Lagunes y Ruvalcaba con la refuerzo número 17 Carolina Solís, Rosales y Martínez.

Aguantar el resultado

Para el segundo tiempo las Rayadas se enfocaron en mantener la ventaja y la portería en cero pues aún no habían conseguido ese “hito” en lo que va de Liga MX Femenil, para rematar volvían a probar a la guardameta camotera a los 3 minutos de iniciado el segundo tiempo donde Morales tuvo que hacer uso de un recurso para poder evitar el tercero de las locales.

Las esperanzas de las visitantes despertaban cuando Rosales que entró de cambio aprovechaba un doble cabezazo y despiste dentro del área chica a pelota parada y descontaba al 66´ para poner el 2-1 y darle emoción al encuentro.

Monterrey evitó complicarse al final y marcó un tercer tanto que les hiciera terminar más tranquilas el partido a pesar de no poder evitar recibir el gol, la responsable del 3-1 final fue Diana “La china” García.

Foto: Twitter @Rayadas

Con este resultado las rayadas ascendieron a la quinta posición de la tabla general, su puesto más alto en lo que va de liga mientras que las enfranjadas cayeron al último puesto con 0 puntos, para la siguiente jornada Rayadas visitará a Tijuana que ha empezado bien el torneo y se ubican sextas mientras que Puebla se disputará el sótano con Atlético de San Luis Femenil.